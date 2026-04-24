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UP Board Result 2026; किसानों की बेटियां बनीं यूपी टॉपर, सोशल मीडिया को बताया खतरनाक

बाराबंकी के जैदपुर कस्बे के द मॉडर्न एकेडमी इंटर काॅलेज की तीन छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है.

किसानों की बेटियां बनीं यूपी टॉपर.
किसानों की बेटियां बनीं यूपी टॉपर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
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बाराबंकी : यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 में बाराबंकी की तीन बेटियों ने जिले का मान बढ़ाया है. ग्रामीण अंचलों की रहने वाली बेटियों ने हाईस्कूल परीक्षा में यूपी टॉप कर रिकार्ड बनाया है. तीनों छात्राएं किसान की बेटियां हैं और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली हैं. तीनों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है. तीनों छात्राओं ने अपनी सफलता की स्ट्रैटजी ईटीवी भारत से साझा की. इन मेधावी छात्राओं ने सोशल मीडिया को स्टूडेंट्स के लिए सबसे घातक बताया है. पढ़ें विस्तृत खबर...



बाराबंकी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर जैदपुर कस्बे के द मॉडर्न एकेडमी इंटर काॅलेज की तीन छात्राओं अंशिका वर्मा, अदिति वर्मा और परी वर्मा ने यूपी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है. जैदपुर थाना क्षेत्र के अंदका गांव की रहने वाली अंशिका ने हाईस्कूल की परीक्षा में 587 अंक हासिल किए हैं. अंशिका के पिता कुंदनलाल किसान और माता अनीता वर्मा गृहणी हैं. अंशिका का सपना इंजीनियर बनकर देश सेवा करने का है. अंशिका का कहना है कि सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए सबसे घातक है. इससे मन भटकता है.


बरियारपुर बघौरा की रहने वाली अदिति वर्मा ने 585 अंक हासिल कर सूबे में दूसरा स्थान हासिल किया है. पिता विशाल सिंह प्राइवेट फार्मेसिस्ट हैं और माता शशि हाउस वाइफ हैं. अदिति का सपना डॉक्टर बनने का है. अदिति कहती है कि वह पिता को दवाएं देते देखती आ रही है तभी से मन में डॉक्टर बनने की इच्छा जगी. अदिति का मानना है कि फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग बहुत ही नुकसानदायक है. हां पढ़ाई के लिए आवश्यकतानुसार मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी आदत नही बनानी चाहिए.


परी वर्मा ने 584 नम्बर हासिल कर सूबे में तीसरी पोजिशन हासिल की है. जैदपुर थाना क्षेत्र के मौथरी गांव की रहने वाली परी वर्मा के पिता शैलेन्द्र कुमार किसान हैं और माता विनीता गृहणी हैं. इंजीनियर बनने की इच्छा रखने वाली परी वर्मा का प्यारा सब्जेक्ट गणित है. परी का कहना है कि टाइम टेबल बनाकर और सिलेबस बांटकर नियमित पढ़ाई करने से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. परी को भी सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है. परी का मानना है कि मोबाइल का प्रयोग पॉजिटिव रूप में करना चाहिए. मोबाइल का चलन छोटे छोटे बच्चों में बढ़ना बहुत ही नुकसान दायक है.

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