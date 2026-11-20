बाराबंकी में पंकज चौधरी ने कहा- "कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा न कल था, न आज है और न आगे होगा"
बाराबंकी में सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:50 PM IST
बाराबंकी: "कांग्रेस का कभी भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं था. न कल था, न आज है और न आगे होगा." यह कहना है भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का. वह शुक्रवार को बाराबंकी में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया.
बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में सरदार पटेल जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई थी. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के बाद कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया. कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संक्षिप्त संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल के देश के लिए किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे.
सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को कभी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा. उनके मुताबिक, कांग्रेस में आज भी ऐसी परंपरा जारी है, जिसमें पद और कुर्सी का फैसला गांधी परिवार की पसंद से होता है. उन्होंने कहा कि आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बेहद अहम था, क्योंकि उस दौर में पार्टी अध्यक्ष को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था. इसी संदर्भ में उन्होंने वर्ष 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का जिक्र किया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उस समय 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में समर्थन दिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को कोई समर्थन नहीं मिला था. इसके बावजूद पटेल को पीछे हटना पड़ा और नेहरू प्रधानमंत्री बने. पंकज चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने देशहित में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो कश्मीर का मुद्दा उसी समय सुलझ सकता था.
चौरी-चौरा के बलिदानियों के मुद्दे पर अखिलेश यादव से सवाल: पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा के नेता चौरी-चौरा कांड के बलिदानियों में पिछड़े समाज के लोगों की भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्हें भी सम्मान देने की मांग कर रहे हैं. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने सहयोगी दल कांग्रेस से कभी पूछा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को अब तक उचित सम्मान क्यों नहीं मिला. उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए.
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को अपने सहयोगी दल से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगना चाहिए. पंकज चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों का सम्मान राजनीतिक और जातिगत चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, देश के लिए योगदान देने वाले सभी लोगों को समान सम्मान मिलना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों पर राजनीतिक दोहरेपन का आरोप लगाया.
दीपावली पर कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर भी सपा पर हमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर एक और हमला बोलते हुए कहा कि अभी सरकार बनी नहीं है और न ही बनने वाली है, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने अभी से बांह चढ़ाना शुरू कर दिया है. उन्होंने दीपावली के दिन कार्यकर्ताओं के व्यवहार का जिक्र किया. पंकज चौधरी के मुताबिक, कार्यकर्ताओं की हरकतों के बाद शिवपाल यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ी कि वे ऐसा कोई काम न करें, जिससे माहौल खराब हो.
कार्यक्रम में पंकज चौधरी का जन्मदिन मनाने की भी तैयारी की गई थी. कार्यकर्ताओं ने इसके लिए केक मंगवाया था. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के चलते कार्यक्रम में सादगी बरती गई. पंकज चौधरी ने सांकेतिक रूप से केक काटा और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया.
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