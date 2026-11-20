ETV Bharat / state

बाराबंकी में पंकज चौधरी ने कहा- "कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा न कल था, न आज है और न आगे होगा"

सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के कार्यक्रम में पंकज चौधरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: "कांग्रेस का कभी भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं था. न कल था, न आज है और न आगे होगा." यह कहना है भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का. वह शुक्रवार को बाराबंकी में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया.

बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में सरदार पटेल जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई थी. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के बाद कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया. कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संक्षिप्त संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल के देश के लिए किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधा. (Video Credit: ETV Bharat) सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को कभी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा. उनके मुताबिक, कांग्रेस में आज भी ऐसी परंपरा जारी है, जिसमें पद और कुर्सी का फैसला गांधी परिवार की पसंद से होता है. उन्होंने कहा कि आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बेहद अहम था, क्योंकि उस दौर में पार्टी अध्यक्ष को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था. इसी संदर्भ में उन्होंने वर्ष 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का जिक्र किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उस समय 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में समर्थन दिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को कोई समर्थन नहीं मिला था. इसके बावजूद पटेल को पीछे हटना पड़ा और नेहरू प्रधानमंत्री बने. पंकज चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने देशहित में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो कश्मीर का मुद्दा उसी समय सुलझ सकता था. सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के कार्यक्रम में पंकज चौधरी. (Photo Credit: ETV Bharat) चौरी-चौरा के बलिदानियों के मुद्दे पर अखिलेश यादव से सवाल: पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा के नेता चौरी-चौरा कांड के बलिदानियों में पिछड़े समाज के लोगों की भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्हें भी सम्मान देने की मांग कर रहे हैं. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने सहयोगी दल कांग्रेस से कभी पूछा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को अब तक उचित सम्मान क्यों नहीं मिला. उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए. पंकज चौधरी ने बेहद सादगी से काटा जन्मदिन का केक. (Photo Credit: ETV Bharat)