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बाराबंकी में हादसा: सुमली नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत, भैंस चराने गये थे

गर्मी में नहाने उतरे दो बच्चों की डूबने से मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां सुमली नदी में डूबने से दो बच्चों की असमय मौत हो गई. मृतकों की पहचान 12 वर्षीय अर्पित और 13 वर्षीय अतुल के रूप में हुई है. भैंस चराने गए थे बच्चे: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रामनगर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का रहने वाला अर्पित अपने फूफा के घर आए रतनपुर निवासी अतुल के साथ दोपहर में भैंस चराने गया था. दोनों बच्चे अपने कुछ अन्य साथियों के साथ ग्राम करसाकला के पास से बहने वाली सुमली नदी के किनारे मौजूद थे. इसी दौरान उनकी भैंसे अचानक नदी के गहरे पानी में उतर गईं. अपनी भैंसों को पानी में जाता देख दोनों बच्चे भी नदी में नहाने के लिए उतर गए. बाराबंकी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नदी से निकले बच्चों के शव. (Photo Credit: ETV Bharat)