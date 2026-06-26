बाराबंकी में हादसा: सुमली नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत, भैंस चराने गये थे
रामनगर क्षेत्र की सुमली नदी में भैंस चराने गए दो बच्चों की डूबकर मौत हो गई. गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 9:03 PM IST
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां सुमली नदी में डूबने से दो बच्चों की असमय मौत हो गई. मृतकों की पहचान 12 वर्षीय अर्पित और 13 वर्षीय अतुल के रूप में हुई है.
भैंस चराने गए थे बच्चे: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रामनगर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का रहने वाला अर्पित अपने फूफा के घर आए रतनपुर निवासी अतुल के साथ दोपहर में भैंस चराने गया था. दोनों बच्चे अपने कुछ अन्य साथियों के साथ ग्राम करसाकला के पास से बहने वाली सुमली नदी के किनारे मौजूद थे. इसी दौरान उनकी भैंसे अचानक नदी के गहरे पानी में उतर गईं. अपनी भैंसों को पानी में जाता देख दोनों बच्चे भी नदी में नहाने के लिए उतर गए.
चीख-पुकार के बाद रेस्क्यू: नहाते समय दोनों बच्चे अचानक थाह न मिलने के कारण गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उन्हें डूबता देख नदी किनारे मौजूद दूसरे बच्चों ने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया. बच्चों और स्थानीय चरवाहों की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी.
पोस्टमार्टम और मुआवजे की प्रक्रिया: हादसे की खबर मिलते ही रामनगर थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं.
रामनगर तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा तय सरकारी सहायता राशि दी जाएगी.
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