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बाराबंकी से बहराइच 101.5 किमी लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग; दोनों तरफ दो-दो लेन, सर्विस रोड भी, इसी साल शुरू होगा काम

ढाई घंटे की दूरी पूरी होगी सिर्फ डेढ़ घंटे में, घाघरा पर 1130 मीटर लंबा 6 लेन का पुल भी परियोजना में शामिल.

बाराबंकी से बहराइच नेशनल हाईवे को मंजूरी.
बाराबंकी से बहराइच नेशनल हाईवे को मंजूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:19 PM IST

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लखनऊ: बाराबंकी से बहराइच 101.5 किलोमीटर तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH-927 बनेगा. यह 8 लेन का होगा. इसके चौड़ीकरण और उच्चीकरण को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस पर कुल लगभग 6969 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह राजमार्ग पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, यानी प्रवेश और निकास केवल तय जगहों से ही संभव होगा. बुधवार को ही इसकी मंजूरी मिली है. यह रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के विशेष प्रयासों से संभव हुआ है.

एनएच 927 को मंजूरी
एनएच 927 को मंजूरी (Photo Credit; ETV Bharat)

दोनों तरफ दो-दो लेन, घाघरा पर पुल: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि सेवानिवृत आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य सड़क चार लेन की होगी, जिसमें दोनों तरफ दो-दो लेन होंगी. साथ ही दोनों ओर दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाई जाएंगी, ताकि छोटी दूरी के वाहन आसानी से चल सकें और लंबी दूरी के वाहनों की रफ्तार बनी रहे. इस परियोजना की सबसे खास बात यह कि घाघरा नदी पर 1130 मीटर लंबा छह लेन का पुल बनेगा. यह पुल केबल-स्टे तकनीक से बनेगा, जो मजबूत और आधुनिक होगा. इस नए हाईवे के बनने से बाराबंकी से बहराइच की यात्रा का समय ढाई घंटे से घटकर सिर्फ डेढ़ घंटे रह जाएगी. इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी. यह परियोजना लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) की प्रगति में बड़ा मील का पत्थर साबित होगी. राजनाथ सिंह ने 12 से 14 मार्च के लखनऊ दौरे में ही इसकी मंजूरी के लिए प्रयासों की बात कही थी, और अब यह हकीकत बन गई है.

इस साल अक्टूबर से शुरू होगा कार्य: दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि कार्य अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और अक्टूबर 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है. यह हिस्सा भारत माला परियोजना का अहम हिस्सा है. लखनऊ के आसपास पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं. जैसे लखनऊ-सुल्तानपुर-गाजीपुर NH-731 का चौड़ीकरण, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर NH-732, लखनऊ, कानपुर NH-27, लखनऊ-अयोध्या NH-26 का काम पूरा हो चुका है. लखनऊ के चारों ओर 104 किमी की 8 लेन आउटर रिंग रोड बन रही है. साथ ही 67 किमी लंबा 6 लेन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे भी लगभग तैयार है और जल्द ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा. इन सभी सड़कों से लखनऊ और आसपास के इलाकों में आवागमन तेज होगा. व्यापार, उद्योग, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे सीमावर्ती इलाकों को भी फायदा पहुंचेगा. यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है.

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