सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार; महिला को धमकी देने और अपशब्द कहने के मामले में कार्रवाई

बाराबंकी : महिला को धमकी देने, जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में बाराबंकी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार किया है. मनोज यादव 12 फरवरी की रात से अचानक लापता चल रहे थे. इससे एक दिन पहले सपा प्रवक्ता मनोज यादव की पत्नी ने लखनऊ के गोमतीनगर थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.





बताया गया कि मनोज यादव उर्फ बबलू निवासी भगेलापुरवा थाना सफदरगंज के विरुद्ध एक महिला ने धमकी देने और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में बाराबंकी सफदरगंज थाने पर 11 फरवरी 2026 को मुकदमा दर्ज कराया था. उसी मामले में शुक्रवार को सफदरगंज पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार किया है. सफदरगंज थाना प्रभारी अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि मनोज यादव को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब हो कि डी ब्लॉक कल्पतरु अपार्टमेंट लखनऊ की रहने वाली प्रभा यादव ने 12 फरवरी को गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरे पति मनोज यादव थाना बीबीडी के हासेमऊ अपनी बहन के तिलक समारोह के लिए निकले थे. इसके बाद वहां से दो शादी समारोह में जाना था. उन्होंने रात 9 बजकर 40 मिनट पर वीडियो कॉल किया, लेकिन वह उठा नहीं पाई. उसके बाद उसने अपने पति के दोनों नम्बरों पर कॉल किया, लेकिन एक नम्बर स्विच ऑफ था और दूसरे नम्बर पर रिंग जा रही थी, लेकिन उठ नहीं रहा था.