सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार; महिला को धमकी देने और अपशब्द कहने के मामले में कार्रवाई

बाराबंकी सफदरगंज थाने पर 11 फरवरी 2026 को मुकदमा दर्ज कराया था.

सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार.
सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:19 AM IST

बाराबंकी : महिला को धमकी देने, जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में बाराबंकी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार किया है. मनोज यादव 12 फरवरी की रात से अचानक लापता चल रहे थे. इससे एक दिन पहले सपा प्रवक्ता मनोज यादव की पत्नी ने लखनऊ के गोमतीनगर थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.


बताया गया कि मनोज यादव उर्फ बबलू निवासी भगेलापुरवा थाना सफदरगंज के विरुद्ध एक महिला ने धमकी देने और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में बाराबंकी सफदरगंज थाने पर 11 फरवरी 2026 को मुकदमा दर्ज कराया था. उसी मामले में शुक्रवार को सफदरगंज पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार किया है. सफदरगंज थाना प्रभारी अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि मनोज यादव को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब हो कि डी ब्लॉक कल्पतरु अपार्टमेंट लखनऊ की रहने वाली प्रभा यादव ने 12 फरवरी को गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरे पति मनोज यादव थाना बीबीडी के हासेमऊ अपनी बहन के तिलक समारोह के लिए निकले थे. इसके बाद वहां से दो शादी समारोह में जाना था. उन्होंने रात 9 बजकर 40 मिनट पर वीडियो कॉल किया, लेकिन वह उठा नहीं पाई. उसके बाद उसने अपने पति के दोनों नम्बरों पर कॉल किया, लेकिन एक नम्बर स्विच ऑफ था और दूसरे नम्बर पर रिंग जा रही थी, लेकिन उठ नहीं रहा था.

प्रभा यादव के अनुसार काफी पता करने पर मालूम हुआ कि मेरे पति काकोरी थाने के दुल्लागंज में तिलक में शामिल होकर घर के लिए निकले थे. उसके बाद से कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. शिकायत के आधार पर लखनऊ पुलिस ने छानबीन की तो शुक्रवार रात सफदरगंज पुलिस द्वारा मनोज यादव को गिरफ्तार करने की बात पता चली. यह जानकारी पुलिस मीडिया सेल ने प्रेसनोट जारी कर साझा की है.

BARABANKI POLICE ACTION
SP SPOKESPERSON MANOJ YADAV
SP SPOKESPERSON ARRESTED
सपा प्रवक्ता मनोज यादव
SP LEADER MANOJ YADAV ARRESTED

संपादक की पसंद

