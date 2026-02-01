ETV Bharat / state

बाराबंकी का संजय सेतु 2 महीने के लिए हो जाएगा बंद; जानिए वजह

NHAI ने एडीजी ट्रैफिक को भेजा प्रस्ताव, 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगा मरम्मत का काम.

बाराबंकी का संजय सेतु 2 महीने के लिए हो जाएगा बंद (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 8:34 PM IST

बाराबंकी: अगर शासन से मंजूरी मिली तो 10 फरवरी से दो महीने तक बाराबंकी-बहराइच सीमा स्थित घाघरा नदी पर बना संजय सेतु दो महीने के लिए बंद हो जाएगा. दरअसल, भारी वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण पुल जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है.

लिहाजा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी मरम्मत कराने का फैसला किया है. पुल पर ट्रैफिक का भारी दबाव है, इसलिए बिना ट्रैफिक डायवर्जन के विधिवत मरम्मत होना सम्भव नहीं है. इसी को देखते हुए एनएचएआई ने एडीजी ट्रैफिक को पत्र भेजा है, जिसमें 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक पुल बंद रखकर मरम्मत कराने का प्रस्ताव है.

बताते चलें कि बाराबंकी-बहराइच सीमा पर स्थित घाघरा नदी पर बना संजय सेतु तकरीबन 41 साल पुराना है. यह पुल बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के साथ-साथ नेपाल को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है. निर्माण के वक्त पुल पर यातायात कम था, लेकिन वक्त बदला तो इस पर यातायात का दबाव बढ़ा. एक तो पुराना हो चुका पुल और दूसरे ट्रैफिक का भारी लोड. अक्सर इसके एक्सपेंशन जॉइंट खुल जाते हैं. हालांकि, एनएचएआई इसकी जब-तब मरम्मत भी कराता रहता है. कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है लेकिन कुछ दिनों बाद जॉइंट फिर खुल जाते हैं.

हर वर्ष पुल पर 10 फीसदी ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है. इसके चलते एक्सपेंशन जॉइंट खुल जाते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत करा दी जाती है. ऐसे में एनएचएआई ने इसकी बाकायदा मरम्मत कराने का फैसला किया है. एनएचएआई के लखनऊ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि एडीजी ट्रैफिक को पत्र लिखकर डायवर्जन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा.

