पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 5 की मौत; राजस्थान से पं. बंगाल ले जा रहे थे डेड बॉडी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बाराबंकी में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:06 AM IST
बाराबंकी: पूर्वांचल एक्सप्रेस पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 05 लोगों की मौत हो गई है. यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा गई. इस दुर्घटना में एंबुलेंस पर सवार 05 लोगों की मौत हुई है.
यह हादसा बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर प्वाइंट 53.5 बंधवा बाईपास के पास हुआ है. राजस्थान के जयपुर से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक एंबुलेंस वैन सड़क पर पहले से खड़ी एक पिकअप के पीछे जा भिड़ी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस में सवार पांच लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. आनन फानन घायलों को निकालकर सीएचसी हैदरगढ़ पहुंचाया गया. वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
थाना प्रभारी बेचू यादव ने बताया कि पांच लोगों की मृत्यु हुई है. मृतकों की शिनाख्त करने के बाद परिजनों को सूचना दी गई है. मृतकों में जय सिंह पुत्र हरिओक निवासी अलवर, राजस्थान, अमीनूर हक पुत्र अब्दुल हुसैन निवासी कूचबिहार, पं. बंगाल, रूपिक पुत्र अब्दुल रहमान निवासी पं. बंगाल, मकबूल पुत्र शुभान निवासी जयपुर राजस्थान और ड्राइवर आलम के तौर पर हुई है.
हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि यह हादसा कैसे हुआ, एम्बुलेंस पिकअप में कैसे जा भिड़ी? इसकी जांच की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने लिया हादसे का संज्ञान: मुख्यमंत्री ने जनपद बाराबंकी में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
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