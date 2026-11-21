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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 5 की मौत; राजस्थान से पं. बंगाल ले जा रहे थे डेड बॉडी

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: पूर्वांचल एक्सप्रेस पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 05 लोगों की मौत हो गई है. यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा गई. इस दुर्घटना में एंबुलेंस पर सवार 05 लोगों की मौत हुई है.

यह हादसा बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर प्वाइंट 53.5 बंधवा बाईपास के पास हुआ है. राजस्थान के जयपुर से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक एंबुलेंस वैन सड़क पर पहले से खड़ी एक पिकअप के पीछे जा भिड़ी.