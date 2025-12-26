ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार; बाराबंकी की पूजा और आगरा के अजय राज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

सिरौली गौसपुर ब्लॉक के डलईपुरवा की रहने वाली पूजा पाल के पिता पुत्तीलाल राजगीर मजदूर हैं. मां सुनीला प्राथमिक विद्यालय अगेहरा में रसोइया हैं. पांच भाई बहनों में पूजा दूसरे नंबर पर हैं. परिवार की आर्थिक हालत बेहद खस्ता है. हालांकि पूजा बचपन से ही अपने आसपास खेती बाड़ी देखा करती थी. इसी दौरान उसने कुछ अलग करने की ठानी. वर्ष 2020 में पूजा ने गेहूं की कटाई के दौरान थ्रेशर की धूल देख उससे निजात की तरकीब खोजने की जुगत में लग गई.

बाराबंकी : सिरौली गौसपुर ब्लॉक के गांव डलईपुरवा की रहने वाली पूजा पाल को विज्ञान के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. वीर बाल दिवस के मौके पर शुक्रवार (26 दिसंबर) को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया गया. इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 20 बच्चे शामिल हैं, जिनमें दो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं. पूजा को सम्मान मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है. वहीं आगरा निवासी 9 साल के अजय राज के पिता को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, लेकिन अजय ने बिना डरे मगरमच्छ को भगाया था और अपने पिता की जान बचाई थी.







वर्ष 2021 में पूजा ने कक्षा आठ में पढ़ाई के दौरान थ्रेशर का एक मॉडल तैयार किया. यह मॉडल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही इंस्पायर्ड एवार्ड योजना में चयनित हो गया. मॉडल को पहले जिला स्तर पर फिर मंडल स्तर पर चुन लिया गया. वर्ष 2021-22 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूजा के थ्रेशर माॅडल की खूब तारीफ हुई और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान मिला. 10 अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 60 मॉडलों का चयन किया गया. इन 60 मॉडल्स में पूजा का थ्रेशर मॉडल भी था.



जापान भ्रमण का मिला मौका : इंस्पायर एवार्ड हासिल करने वालों को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उन स्टूडेंट्स को "सकूरा साइंस हाईस्कूल प्रोग्राम ऑफ जापान" भ्रमण के लिए भेजा गया. बीते 14 जून से 21 जून 2025 तक जापान में रहकर पूजा पाल ने बहुत कुछ सीखा. पूजा इस वर्ष इंटरमीडिएट में है. पूजा द्वारा किए गए नवाचार ने उसे देश-प्रदेश की दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बना दिया है. पूजा पाल को प्रधानमंत्री मोदी की डॉक्यूमेंट्री "कर्मयोग: एक अंतहीन यात्रा" जो उनके 75 वें जन्मदिवस पर लांच की गई थी, उसमें भी पूजा को शामिल किया गया था. पूजा पाल मिशन शक्ति फेज 5.0 का रोल मॉडल भी है.



प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार : यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को बहादुरी, समाज सेवा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में उनके असाधारण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है. अप्रैल महीने की पहली तारीख से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी और 15 अगस्त 2025 तक नामांकन प्रक्रिया चली. हर वर्ष वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) को इन पुरस्कारों का एनाउंसमेंट होता है. पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को एक लाख रुपये की राशि के अलावा एक मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. साथ ही इन बच्चों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल किया जाता है.

