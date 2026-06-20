ETV Bharat / state

बाराबंकी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, गांजा और कफ सिरप बरामद

पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गांजा, कोडीन सिरप और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

Photo Credit: ETV Bharat
बाराबंकी में देह व्यापार का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: यूपी की बाराबंकी पुलिस ने एक मकान में हो रहे अनैतिक देह व्यापार का खुलासा किया है. पुलिस ने छापेमारी कर तीन महिलाओं समेत एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध कोडीन सीरप, गांजा, हेल्दी न्यूट्रीशन समेत 285 कंडोम और ग्राहकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले 07 मोबाइल बरामद किए गए हैं. सीओ सिटी संगम कुमार, सीओ सिटी रामनगर गरिमा पंत के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर और महिला थाना पुलिस टीम ने शनिवार देर शाम नगर कोतवाली के सिद्धार्थनगर मोहल्ले के पास एक मकान में छापेमारी की थी.

सिद्धार्थनगर मोहल्ले में छापेमारी से मचा हड़कंप: अचानक हुई इस छापेमारी से हड़कम्प मच गया. इस दौरान टीम ने तीन महिलाओं व दिनेश मौर्या पुत्र स्वर्गीय रामलखन निवासी मोहल्ला सिद्धार्थनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. टीम ने इनके कब्जे से 07 मोबाइल फोन, 59 शीशी कोडीन युक्त सिरप, 245 ग्राम गांजा, 58 गुड मोंक ब्रांड हेल्दी न्यूट्रीशन, 285 कंडोम और 16 सौ रुपये नकद बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

ग्राहकों को परोसे जा रहे थे नशीले पदार्थ: पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पूछताछ और जांच से पता चला है कि अभियुक्त थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सिद्धार्थनगर के पास एक मकान में देह व्यापार कर रहे थे. पूछताछ में यह निकल कर आया है कि पकड़े गए आरोपी ग्राहकों से सम्पर्क करने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता था. अपने व्यापार को बढ़ाने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए आरोपी ग्राहकों को मकान के अंदर ही अवैध गांजा, कोडीन युक्त कफ सीरप जैसे नशीले पदार्थ और न्यूट्रीशन सप्लीमेंट सप्लाई करते थे.

यह भी पढ़ें- संभल में 50 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, साढ़े 6 बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

TAGGED:

SIDDHARTHNAGAR KOTWALI NAGAR RAID
SP ARPIT VIJAYVARGIYA
DINESH MAURYA ARREST
CODEINE COUGH SYRUP SEIZURE
BARABANKI SEX RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.