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बाराबंकी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, गांजा और कफ सिरप बरामद

बाराबंकी: यूपी की बाराबंकी पुलिस ने एक मकान में हो रहे अनैतिक देह व्यापार का खुलासा किया है. पुलिस ने छापेमारी कर तीन महिलाओं समेत एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध कोडीन सीरप, गांजा, हेल्दी न्यूट्रीशन समेत 285 कंडोम और ग्राहकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले 07 मोबाइल बरामद किए गए हैं. सीओ सिटी संगम कुमार, सीओ सिटी रामनगर गरिमा पंत के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर और महिला थाना पुलिस टीम ने शनिवार देर शाम नगर कोतवाली के सिद्धार्थनगर मोहल्ले के पास एक मकान में छापेमारी की थी.

सिद्धार्थनगर मोहल्ले में छापेमारी से मचा हड़कंप: अचानक हुई इस छापेमारी से हड़कम्प मच गया. इस दौरान टीम ने तीन महिलाओं व दिनेश मौर्या पुत्र स्वर्गीय रामलखन निवासी मोहल्ला सिद्धार्थनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. टीम ने इनके कब्जे से 07 मोबाइल फोन, 59 शीशी कोडीन युक्त सिरप, 245 ग्राम गांजा, 58 गुड मोंक ब्रांड हेल्दी न्यूट्रीशन, 285 कंडोम और 16 सौ रुपये नकद बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.