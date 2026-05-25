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बाराबंकी माती पुलिस चौकी कांड; 22 दोषियों को 7 साल कैद की सजा, 11 साल बाद आया फैसला

यह पूरा बवाल 30 अगस्त 2015 को सुभाष राजवंशी की मौत के बाद भड़का था. 31 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज हुआ था.

22 दोषियों को 7 साल कैद की सजा.
22 दोषियों को 7 साल कैद की सजा. (Photo Credit; Barabanki Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 9:41 PM IST

4 Min Read
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बाराबंकी : साल 2015 के बहुचर्चित माती चौकी आगजनी और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में सोमवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 22 दोषियों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 61 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 राकेश कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया.

एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया, सुभाष राजवंशी देवां थाना क्षेत्र के सरसौंदी गांव में अपने मामा राम सूचित उर्फ चतुरी के घर रहता था. 30 अगस्त 2015 को चोरी के एक मामले में देवां पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई और लॉकअप में बंद कर दिया. रात में उसने सुसाइड कर लिया था. इसके बाद भीड़ ने हंगामा कर दिया था.

एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया, आरक्षी राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने 31 अगस्त 2015 को देवां थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. वादी की तहरीर के मुताबिक, वह पुलिस चौकी माती थाना देवां बाराबंकी अपने साथ नियुक्त आरक्षी प्रदीप सिंह, आरक्षी रंजीत सिंह, आरक्षी पारस नाथ मिश्रा व अशोक यादव के साथ उपस्थित था.

30 अगस्त को हुआ था बवाल : यह पूरा बवाल 30 अगस्त 2015 को सुभाष राजवंशी की मौत के बाद भड़का था. आरोप था कि जमीन के पैसों के विवाद में देवा थाने के सिपाही प्रभुनाथ यादव ने सुभाष की इतनी बेरहमी से पिटाई की, जिससे थाने में ही उसकी मौत हो गई. मामले का राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य ने नेताओं के भड़काने पर रिंकू वर्मा निवासी जरूवा, चंद्रिका रावत रेंदुआ पल्हरी, कन्हैया रावत पूर्व प्रधान सरसौंदी, कमलेश वर्मा सरसौंदी व कमलेश रावत रेंदुआ पल्हरी के नेतृत्व बिन्दू वर्मा निवासी मुरादाबाद, प्रमोद रावत सरसौंदी, धर्मेंद्र रावत, दीनबंधु ,चतुरी, सर्वेश कुमार वर्मा निवासी गण सरसौंदी, अंगद, मंत्री, विनोद, दुर्गेश निवासी मुजफ्फर मऊ, ओमप्रकाश रावत, सोनेलाल रावत निवासी रेंदुआ पल्हरी, राकेश, राजेश, रामू निवासी जरूआ, रंजीत निवासी श्रीनगर तथा उनके साथ करीब डेढ़ सौ पुरुष और महिलाएं लाठी, डंडा, सरिया, डीजल व पेट्रोल भरी पिपिया लेकर पुलिस चौकी को घेर लिया.

चौकी में लगा दी थी आग : भीड़ सिपाही प्रदीप सिंह को जान से मारने की नियत से मारने लगी. चौकी में आग लगा दी. पुलिस वालों की मोटरसाइकिल में आग लगा दिया. बैरक में रखे सिपाहियों के बक्से तोड़कर रुपए, सरकारी समान और अभिलेख लूट लिए. सामानों की तोडफ़ोड़ तथा वायरलेस सेट तोड़कर संचार व्यवस्था ध्वस्त कर दिया. चौकी के शस्त्रागार को लूटने की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ व जला दिए.

24 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा : वादी राजेन्द्र सिंह बिष्ट की तहरीर पर देवां थाने में कन्हैया रावत, कमलेश वर्मा, सर्वेश कुमार वर्मा, दीनबंधु, कमलेश रावत, सोनेलाल रावत, राकेश रावत, राजेश वर्मा, रामू, अजय कुमार वर्मा, रंजीत रावत, अंगद रावत, रिंकू वर्मा, चन्द्रिका रावत, धर्मेंद्र रावत, मंत्री रावत, विनोद रावत, दुर्गेश रावत, ओमप्रकाश रावत, बेंदा, प्रमोद लोनिया, पुतान उर्फ देशराज वर्मा, सिराज और पूर्व प्रधान कबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

चार पार्ट में दाखिल हुए चार्जशीट : तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर 12 आरोपियों कन्हैया रावत, कमलेश वर्मा, सर्वेश कुमार वर्मा, दीनबंधु, कमलेश रावत, सोनेलाल रावत, राकेश रावत, राजेश वर्मा, रामू, अजय कुमार वर्मा, रंजीत रावत और अंगद रावत के खिलाफ 24 नवम्बर 2015 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. उसके बाद रिंकू वर्मा, चन्द्रिका रावत, धर्मेंद्र रावत, मंत्री रावत और विनोद रावत के खिलाफ 28 अप्रैल 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई. आरोपी बेंदा और प्रमोद लोनिया के खिलाफ 14 मई 2016 व पुतान उर्फ देशराज वर्मा, सिराज व कबीर के खिलाफ 18 जून 2016 को चार्जशीट दाखिल हुई.

ट्रायल के दौरान मौत : ट्रायल के दौरान दो आरोपियों दीनबंधु और ओमप्रकाश रावत की मौत हो गई. अभियोजन ने इस मामले में वादी मुकदमा एवं इंजर्ड हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल रामसहाय चौधरी, कांस्टेबल और इंजर्ड प्रदीप सिंह, आई विटनेस, डॉक्टर, मेडिकोलीगल डॉक्टर और विवेचक एएसआई विवेक कुमार समेत सात गवाह पेश किए गए. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुचकुंद सिंह वर्मा का कहना है कि वह इस फैसले से संतुष्ट नही हैं. लिहाजा उच्च न्यायालय में इसकी अपील करेंगे.

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