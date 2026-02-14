ETV Bharat / state

शिवलिंग दर्शन: युगों-युगों से पूजित बाराबंकी का शिवलिंग, पांडवों ने भी कभी की थी अराधना

पुजारी ने बताया कि कलयुग में एक ब्राह्मण के घर एक लोधी माता रहती थीं. वह ब्राह्मण की गायें चराती थी और भगवान की पूजा में लीन रहती थी. वह हर रोज एक गाय का दूध एक गड्ढे में चढ़ाती थीं, क्योंकि वहां उन्हें भगवान शिव नजर आते थे. एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि कुछ मांग लो. तब बूढ़ी माता ने कहा कि जिस घर में हम रहते हैं, उन ब्राह्मण के कोई औलाद नहीं है, उनका वंश चलने के लिए कोई औलाद हो जाय. इस पर भगवान ने कहा कि उस ब्राह्मण के किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन एक उपाय है कि अगर पंडित जी को पुत्र होता है तो तुम उसको अपना नाम दे दो.

पांडवों ने बाबा लोधेश्वर का पूजन किया था: यहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर किंतूर और बरौलिया गांव हैं. किंतूर में आज भी कुंतेश्वर मंदिर है. बरौलिया में प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष है. पांडवों ने वहां यज्ञ किया था और माता कुंती ने एक व्रत रखा था, जिनके द्वारा यज्ञ में सोने के पुष्प चढ़ाने थे. तब भगवान कृष्ण और अर्जुन इंद्र के नंदन कानन वन जाकर वहां से पारिजात वृक्ष लाये थे. उसके पुष्प स्वर्ण के समान थे. उन पुष्पों के साथ पांडवों ने बाबा लोधेश्वर का पूजन किया था. उसके बाद कलयुग आया.

मंदिर का इतिहास: मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी बताते हैं कि लोधेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का पूजन चारों युगों में हुआ हैं. सतयुग में जब भगवान का बाराह रूप हुआ, तो भगवान बाराह ने लोधेश्वर में पूजन किया. त्रेता युग में लव-कुश सतरिख स्थित सप्तऋषि आश्रम में शिक्षा-दीक्षा लेने आये थे. एक दिन उनको उदर पीड़ा हुई, तो उन्होंने लोधेश्वर का पूजन किया, तो उनकी उदर पीड़ा शांत हुई. द्वापर युग में जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ, तो पांडवों ने इसी क्षेत्र में एक वर्ष का समय बिताया था.

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के महादेवा का लोधेश्वर महादेव मंदिर (Lodheswar Temple) कि मान्यता है कि यहां स्थापित शिवलिंग की पूजा चारों युगों में हुई है. यहां महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026 ) के मौके पर दूर-दराज से कांवड़िये गंगाजल लेकर पैदल पहुंचते हैं और बाबा लोधेश्वर का जलाभिषेक कर करते है. आखिर क्या है इस मंदिर की महिमा, जानिए ईटीवी भारत के इस स्पेशल रिपोर्ट में.

नाम लोधेराम रखा: उसके बाद पंडित जी को पुत्र हुआ तो उसको लोधी माता ने गोद ले लिया और उसका नाम लोधेराम रखा. वक्त बीता और पंडित लोधेराम अवस्थी बड़े हुए. एक दिन वह अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि सिंचाई का पानी एक गड्ढे में समाता जा रहा है. लोधेराम ने उस गड्ढे को पाटने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाब नही हुए. रात में उन्होंने सपने में भगवान शिव की मूर्ति देखी, जो फुसफुसा रही थी कि उस गड्ढे में मेरा स्थान है और वहां मुझे स्थापित करो.

मंदिर का निर्माण हुआ: पुजारी आदित्य तिवारी ने बताया कि अगले दिन जब लोधेराम उस गड्ढे की खुदाई कर रहा था कि अचानक उनका फावड़ा किसी चीज से टकराया. फावड़ा लगते ही खून की धार निकली, लोगों ने समझा कोई जीव है, फिर दूध की धार निकली. चमत्कार समझकर खुदाई बंद कर दी गई.

मंदिर लोधेश्वर के नाम से हुआ मशहूर: भगवान भोलेनाथ ने पंडित लोधेराम को दर्शन दिया और बोले कि हमारी पूजा हर युग में हुई है, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजे जाएंगे. उसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ. जिसे लोधेराम के आधे नाम लोधे और भगवान शिव के ईश्वर का नाम दिया गया और इस तरह यह मंदिर लोधेश्वर के नाम से मशहूर हो गया.

कलयुग की मान्यताएं (ETV Bharat)

मंदिर में हर वर्ष चार मेले लगते हैं: पुजारी आदित्य तिवारी बताते हैं कि इस मंदिर में हर वर्ष चार मेले लगते हैं. सावन महीने में एक महीने का मेला, कजरी तीज में दो दिन का मेला, अगहन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव जी पंडित लोधेराम को मिले थे. लिहाजा उस दिन मेला महोत्सव होता है. यह महोत्सव सरकारी होता है, जिसमें तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं और यह कई दिनों तक चलता है.

चौथा मेला फाल्गुन मास में होता है. इस माह लगने वाले मेले में दूर दराज से हजारों कांवरियें आते हैं और जलाभिषेक करते हैं. इसी मेले में महाशिवरात्रि होती है. हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर उरई, जालौन, कालपी, एटा, इटावा, मैनपुरी, महोबा, कानपुर और उन्नाव ही नहीं मध्यप्रदेश की सीमा से भी कांवरिये गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए यहां पहुंचते हैं और लोधेश्वर भगवान का जलाभिषेक कर अपने को धन्य मानते हैं.

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी (ETV Bharat)

शिवभक्तों का कहना हैं कि लोधेश्वर भगवान की महिमा ही है जो उन्हें इतनी दूर से खींच लाती है और वे पैदल कांवड़ लेकर बिना थके यहां तक पहुंच जाते हैं. कालपी से कांवड़ लेकर आये पप्पू बताते हैं कि वे पिछले 5 वर्षों से यहां कावड़ लेकर आ रहे हैं. यहां आकर जलाभिषेक कर उनको बहुत संतोष मिलता है. उनकी हर मान्यता भोलेनाथ पूरी करते हैं. उरई से कांवड़ लेकर आये रामकिशोर कहते हैं कि भोलेनाथ से हम जो मांगते हैं वह मिलता है.

कानपुर से आये रोहित पांडे कानपुर देहात से अपने पति अजय कुमार के साथ आई सुमन ने बताया कि उनके पति 5 बार कांवड़ लेकर आ चुके हैं. पिछले दो वर्षों से हम भी उनके साथ आ रहे हैं.

आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर यहां शिवभक्तों की जबरदस्त भीड़ जुटती है. लिहाजा 15 दिन पहले से ही मंदिर प्रबंधन तैयारियों में जुट जाता है. मंदिर के रिसीवर हरि प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि मंदिर प्रबंधन साफ सफाई पर नजर रखता है. वालंटियर लगे रहते हैं. किसी शिव भक्त को दर्शन करने या फिर जलाभिषेक करने में कोई परेशानी न हो इसकी देखरेख रखता है, लेकिन पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन संम्भालता है.

लोधेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है, जिसको लेकर जगह-जगह पुलिस तैनात की जाती है, ताकि कांवरियों को पैदल चलने में कोई व्यवधान न हो. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पूरे जनपद को 5 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है. पूरे मार्ग को और अनुबंधित प्रांगड़ को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया गया है. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मेले को सकुशल और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबन्ध किये गए हैं.

