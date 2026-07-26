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बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव बनेगा हाईटेक तीर्थ, 48.79 करोड़ की परियोजना से मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

बाराबंकी : जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रामनगर तहसील में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर को शीघ्र ही भव्य पर्यटन स्वरूप मिलने जा रहा है. काशी की तर्ज पर यहां 12980 वर्ग मीटर क्षेत्र में शानदार कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले वर्ष अक्टूबर तक यह भव्य और शानदार कॉरिडोर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के नजरों के सामने होगा.







अक्टूबर माह तक निर्माण का लक्ष्य : जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार ने बताया कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2026 से निर्माण कार्य तेज गति से शुरू हो गया है. वर्तमान में मुख्य भवन का फाउंडेशन और पाइलिंग का कार्य चल रहा है. हम समयबद्ध तरीके से सभी सुविधाओं प्रवेश द्वार, क्लॉक रूम, मेडिकल सेंटर, कमांड सेंटर, लैंडस्केपिंग और अन्य पर्यटक सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अगले वर्ष अक्टूबर माह तक इसका निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.







जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बाराबंकी के प्राचीन धार्मिक स्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. भूमि संबंधी बाधाओं के बावजूद अब कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है. यह परियोजना आस्था और पर्यटन का सुंदर संगम बनाएगी. जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण विकास कार्य की नियमित निगरानी कर रहा है ताकि निर्धारित समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा हो सके. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक पर्यटक यहां आकर्षित होंगे.

लगभग 49 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत लगभग 48.79 करोड़ रुपये की समेकित पर्यटन विकास परियोजना के तहत मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है. यह परियोजना न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र को और अधिक सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक विजिटर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेगी. इसके साथ ही यहां परकोटा का कवर्ड कॉरिडोर भी आकर्षण का केंद्र बनेगा. गौरतलब है कि काशी की तर्ज पर इसको डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 20 जुलाई को शिलान्यास किया है.



