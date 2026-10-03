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बाराबंकी: तेज बहाव ने छीनी दो परिवारों की खुशियां, दो मासूमों की कल्याणी नदी में डूबकर मौत

आरसीसी ह्यूम पाइप के पुल से फिसले पैर, नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां उफनती कल्याणी नदी ने दो मासूमों की जान ले ली. हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में गहरा मातम पसरा हुआ है. घुघटेर थाना क्षेत्र के मंगलानगर गांव के रहने वाले मिथलेश रावत का एक घर नदी पार कृष्णानगर में भी है.

लौटते समय बदला मौसम और किस्मत: शनिवार दोपहर मिथलेश का 13 साल का बेटा राज अपने चचेरे भाई अमित (14 वर्ष) के साथ दूसरे घर गया था. अमित उनके भाई अखिलेश का बेटा था. दोनों बच्चे अपने दूसरे घर से वापस लौटने के लिए निकले थे. लेकिन किसे पता था कि वे कभी अपने घर सही-सलामत वापस नहीं पहुंच पाएंगे. बाराबंकी हादसा: पुल न होने से कल्याणी नदी में बहे दो चचेरे भाई. (Photo Credit: ETV Bharat) सन्नाटे के बीच तलाश और खौफनाक मंजर: काफी देर बीत जाने के बाद भी जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिवार के लोगों ने तुरंत उनकी खोजबीन शुरू कर दी. ढूंढते-ढूंढते देर शाम नदी किनारे एक बच्चे का शव पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया. यह नजारा देखते ही परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई.