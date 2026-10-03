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बाराबंकी: तेज बहाव ने छीनी दो परिवारों की खुशियां, दो मासूमों की कल्याणी नदी में डूबकर मौत

पक्का पुल न होने के कारण ग्रामीणों को उफनती नदी पार करनी पड़ती है. जानिए इस दुखद हादसे की पूरी खबर.

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आरसीसी ह्यूम पाइप के पुल से फिसले पैर, नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 10:56 PM IST

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बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां उफनती कल्याणी नदी ने दो मासूमों की जान ले ली. हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में गहरा मातम पसरा हुआ है. घुघटेर थाना क्षेत्र के मंगलानगर गांव के रहने वाले मिथलेश रावत का एक घर नदी पार कृष्णानगर में भी है.

लौटते समय बदला मौसम और किस्मत: शनिवार दोपहर मिथलेश का 13 साल का बेटा राज अपने चचेरे भाई अमित (14 वर्ष) के साथ दूसरे घर गया था. अमित उनके भाई अखिलेश का बेटा था. दोनों बच्चे अपने दूसरे घर से वापस लौटने के लिए निकले थे. लेकिन किसे पता था कि वे कभी अपने घर सही-सलामत वापस नहीं पहुंच पाएंगे.

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बाराबंकी हादसा: पुल न होने से कल्याणी नदी में बहे दो चचेरे भाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

सन्नाटे के बीच तलाश और खौफनाक मंजर: काफी देर बीत जाने के बाद भी जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिवार के लोगों ने तुरंत उनकी खोजबीन शुरू कर दी. ढूंढते-ढूंढते देर शाम नदी किनारे एक बच्चे का शव पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया. यह नजारा देखते ही परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई.

CHC में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: गांव वालों ने फौरन बिना समय गंवाए कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला. घटना की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पीआरवी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों बच्चों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) घुघटेर पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया.

पक्के पुल की कमी ने ली दो जिंदगियां: इस भयानक हादसे से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि नदी पार करने के लिए कोई पक्का पुल नहीं है. लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं. इस समय कल्याणी नदी पूरे उफान पर है और पानी उफन रहा है. पानी अस्थायी आरसीसी ह्यूम पाइप वाले पुल के काफी ऊपर से बह रहा है.

फिसलन और तेज बहाव का शिकार: आशंका जताई जा रही है कि पुल पर पानी की वजह से बहुत ज्यादा फिसलन थी. इसी फिसलन के कारण बच्चों का पैर स्लिप हो गया और वे सीधे तेज बहाव की चपेट में आ गए. थाना प्रभारी घुघटेर बीएल यादव ने बताया कि ग्रामीणों ने आने-जाने के लिए यह वैकल्पिक रास्ता बनाया था. पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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