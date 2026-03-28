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बाराबंकी: बर्फ विक्रेता की बांके से गला काटकर हत्या; आरोपी ने चूल्हे पर जलाया कटा सिर, गिरफ्तार

टिकैतनगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही वजह सामने आएगी.

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आरोपी शंकर को मौके पर ही दबोचा गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 9:10 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 10:26 PM IST

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बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शनिवार को हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. यहां बर्फ बेच रहे एक युवक की एक सिरफिरे शख्स ने बांके से गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं. वह युवक के कटे हुए सिर को उठाकर अपने घर ले गया और उसे चूल्हे की आग पर रखकर जलाने की कोशिश करने लगा.

विवाद के बाद बांके से अलग किया सिर: दरियाबाद थाना क्षेत्र के पारा बेहटा गांव निवासी 25 वर्षीय बबलू शनिवार को रोज की तरह अपनी साइकिल पर बर्फ का बॉक्स रखकर उसे बेचने निकला था. दोपहर के करीब जब वह टिकैतनगर थाना क्षेत्र के परसावल गांव पहुंचा, तो वहां गांव किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे 50 वर्षीय शंकर यादव से उसका किसी बात पर विवाद हो गया.

जानकारी देते टिकैतनगर थाना प्रभारी मनोज कुमार (Video Credit:ETV Bharat)

यह मामूली विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में पागल शंकर ने बांके से जोरदार प्रहार कर बबलू का सिर धड़ से अलग कर दिया. कोई भी बबलू की मदद की हिम्मत नहीं जुटा सका.

झोपड़ी में सिर जलाने का प्रयास: आरोपी शंकर खून से लथपथ कटे हुए सिर को पास ही बनी अपनी झोपड़ी के भीतर ले गया. वहां उसने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए सिर को चूल्हे पर रखकर जलाने की कोशिश की. इस बीच मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. ग्राम प्रधान रामकैलाश ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर साहस दिखाया और आरोपी शंकर को मौके पर ही दबोच लिया. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे.

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मौके पर साक्ष्य जुटाती फॉरेंसिक टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)

पारिवारिक विवाद और सनक बनी वजह: पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि आरोपी शंकर यादव अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर है और उसका अपनी पत्नी और भाइयों से लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी कलह के कारण वह अपने परिवार से दूर अकेले झोपड़ी बनाकर रह रहा था और उसे दिमागी रूप से 'सिरफिरा' बताया जा रहा है. बबलू के पिता पूर्णमासी की तहरीर पर टिकैतनगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

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Last Updated : March 28, 2026 at 10:26 PM IST

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