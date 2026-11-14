बाराबंकी में हृदय विदारक घटना; महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत
नगर कोतवाली क्षेत्र की जेल पुलिस चौकी के अंतर्गत गांधीनगर के पास रेलवे ट्रैक पर हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:04 AM IST
बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में एक महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं और परिस्थितियों की जांच की बात कह रही है.
बताया गया कि मूल रूप से बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र के बिकौलिया गांव के रामतेज पाल वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. वह अपने परिवार के साथ वर्तमान में नगर कोतवाली के गांधी नगर मोहल्ले में होली बाबा मंदिर के पास रहते हैं. बीते शुक्रवार शाम को वे अपनी 12 वर्षीय बेटी रिया के साथ बाजार गयए थे. इस दौरान उनकी पत्नी किरन देवी पाल (39), बेटियां कनिष्का व अनुष्का पाल (7) और काव्या (5) किसी तरह रेलवे बड़ी लाइन जमुरिया नाला के पास पहुंच गईं. जहां ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई. कनिष्का और अनुष्का दोनों जुड़वा बहनें थीं.
सीओ नगर आफताब आलम ने बताया कि सूचना पर पहुंची रेलवे और नगर कोतवाली पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाने व शिनाख्त के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्राथमिक जांच में सामने आया कि किरन देवी बीमारी और शारीरिक कमजोरी के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं. काफी दिनों से इलाज भी चल रहा था. शायद इसी परेशानी के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है. हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के सभी पहलुओं और परिस्थितियों की जांच की जा रही है.