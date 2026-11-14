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बाराबंकी में हृदय विदारक घटना; महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में एक महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं और परिस्थितियों की जांच की बात कह रही है.

जानकारी देते सीओ नगर आफताब आलम. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि मूल रूप से बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र के बिकौलिया गांव के रामतेज पाल वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. वह अपने परिवार के साथ वर्तमान में नगर कोतवाली के गांधी नगर मोहल्ले में होली बाबा मंदिर के पास रहते हैं. बीते शुक्रवार शाम को वे अपनी 12 वर्षीय बेटी रिया के साथ बाजार गयए थे. इस दौरान उनकी पत्नी किरन देवी पाल (39), बेटियां कनिष्का व अनुष्का पाल (7) और काव्या (5) किसी तरह रेलवे बड़ी लाइन जमुरिया नाला के पास पहुंच गईं. जहां ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई. कनिष्का और अनुष्का दोनों जुड़वा बहनें थीं.