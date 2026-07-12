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धोखाधड़ी करके जमीन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश; 6 गिरफ्तार, जालसाजी का तरीका जानकर हो जाएंगे हैरान

बाराबंकी के थाना बदोसराय की पुलिस टीम ने किया सनसनीखेज खुलासा.

धोखाधड़ी करके जमीन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश.
धोखाधड़ी करके जमीन बेचने वाला गैंग गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
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बाराबंकी : थाना बदोसराय पुलिस टीम ने असली मालिक की जगह उसी नाम के एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर धोखाधड़ी करके जमीन बेच देने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है. इस गैंग ने एक महिला को फर्जी ढंग से जमीन बैनामा कर 45 लाख रुपये हड़प लिए. पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जबकि 4 सदस्यों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की गई कार को भी बरामद किया है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय. (Video Credit : ETV Bharat)

बीती 9 जुलाई को कृष्णावती पत्नी स्वर्गीय रामहरख निवासिनी चन्दवारा थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ने थाना बदोसराय में तहरीर दी थी. आरोप था कि उन्होंने 7 मई को बंशीलाल पुत्र संतराम निवासी डेरेराजा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी की जमीन का बैनामा कराया था. हालांकि बाद में पता चला कि असली बंशीलाल पुत्र संतराम के स्थान पर किसी दूसरे बंशीलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जमीन का बैनामा कर दिया. आरोपियों ने भूमि के बैनामे के लिए 45 लाख रुपये लिए थे. जिसमें 15 लाख आरटीजीएस व 30 लाख रुपये नकद थे.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि महिला की तहरीर पर थाना बदोसराय में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया. इसी क्रम में शनिवार को थाना बदोसराय पुलिस टीम ने जालसाज में शामिल 6 आरोपियों सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुशील पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम जमलापुर सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी, रविनन्दन द्विवेदी पुत्र भगवतसरन निवासी ग्राम गोबरहा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी, विनोद कुमार पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम खिदरापुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी, राजकुमार पुत्र बिन्द्रा प्रसाद निवासी ग्राम मदनिया थाना सुजौती जनपद बहराइच, नन्दकिशोर पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम राजपुर थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी, और बंशी पुत्र स्व. मैकूलाल निवासी ग्राम राजपुर थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद हुई है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार आरोपियों ने महिला के पुत्र को टिकैतनगर थाने के डेरेराजा गांव में 13 बीघा जमीन दिखाई थी. यह बंशीलाल पुत्र सन्तराम की है. आरोपियों ने असली बंशीलाल की जगह फेक बंशी (निवासी लखीमपुर खीरी) को खड़ा करके 45 लाख रुपये में सौदा तय करा दिया. आरोपियों ने 45 लाख रुपये लेकर जमीन का बैनामा भी वादिनी महिला को कर दिया. इसके बाद असली बंशीलाल को खबर होने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. जालसाजी में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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