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बाराबंकी में IGRS समीक्षा बैठक में DM का सख्त रुख, 12 गैरहाजिर अफसरों का वेतन रोका गया

बाराबंकी : आईजीआरएस पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. इस बार समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहने पर 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहने का स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर देने के आदेश दिए हैं. आठ दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है जब अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई है. बीते 11 अगस्त को उन 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया था, जिन्होंने आईजीआरएस पर मिली शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं किया था.





जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों एवं सन्दर्भों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के आदेश हैं. इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कुछ अधिकारी इसको लेकर संवेदनशील नहीं हैं. बुधवार को समीक्षा बैठक में 12 अधिकारी गैरहाजिर रहे. लिहाजा उन अधिकारियों के खिलाफ एक दिन का वेतन बाधित करने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर गैरहाजिरी का स्पष्टीकरण दाखिल करें.



