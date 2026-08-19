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बाराबंकी में IGRS समीक्षा बैठक में DM का सख्त रुख, 12 गैरहाजिर अफसरों का वेतन रोका गया

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने एक दिन का वेतन बाधित करने के आदेश दिए हैं.

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह
जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:44 PM IST

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बाराबंकी : आईजीआरएस पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. इस बार समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहने पर 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहने का स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर देने के आदेश दिए हैं. आठ दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है जब अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई है. बीते 11 अगस्त को उन 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया था, जिन्होंने आईजीआरएस पर मिली शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं किया था.

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों एवं सन्दर्भों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के आदेश हैं. इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कुछ अधिकारी इसको लेकर संवेदनशील नहीं हैं. बुधवार को समीक्षा बैठक में 12 अधिकारी गैरहाजिर रहे. लिहाजा उन अधिकारियों के खिलाफ एक दिन का वेतन बाधित करने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर गैरहाजिरी का स्पष्टीकरण दाखिल करें.


जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, कार्रवाई की जद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन, खंड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक त्रिवेदीगंज, खंड शिक्षा अधिकारी मसौली, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक दरियाबाद, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सिरौली गौसपुर, अधिशासी अधिकारी रामनगर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) लीड बैंक, खंड शिक्षा अधिकारी देवा, अधिशासी अधिकारी बेलहरा तथा प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक बनीकोडर शामिल हैं.

आईजीआरएस में लापरवाही पर अब तक 24 अधिकारियों पर कार्रवाई : जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर पूर्व में भी 12 अधिकारियों का एक दिवस का वेतन बाधित किया जा चुका है. 11 अगस्त को 59 डिफाल्टर संदर्भों के संबंध में संबंधित 12 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी. अब एक बार फिर आईजीआरएस निस्तारण एवं समीक्षा बैठक में गैरहाज़िर पाए जाने पर 12 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी के इस सख्त रुख को लेकर अधिकारियों में हड़कम्प मचा है.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में 12 अधिकारियों का वेतन रोका गया, जानिए किस लापरवाही में डीएम ने सख्त एक्शन लिया

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