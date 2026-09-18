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दिव्यांग प्रहलाद के हौसलों की उड़ान; पैरालंपिक में जीते कई मेडल, अब देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना

पढ़ें व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की जिंदगी से जुड़े संघर्ष पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता अलीम शेख की खास खबर.

व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद.
व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:49 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 11:03 AM IST

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बाराबंकी : "जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं." जिगर मुरादाबादी का यह शेर बाराबंकी के प्रहलाद पर सटीक बैठता है. प्रहलाद दोनों पैरों से 85 फीसदी दिव्यांग हैं और उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर है. बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांगता को ही अपना हथियार बनाया. प्रहलाद ने व्हीलचेयर पर बैठकर बैडमिंटन का रैकेट थामा तो कई मेडल अपने नाम कर डाले. अब देश के लिए मेडल लाने का सपना है.

पढ़ें: व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद की जिंदगी से जुड़े अनछुए पलों को खंगालती खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

बैडमिंटन कोर्ट पर अपने रैकेट से जोरदार शॉट्स और टेक्निक के जरिये अपने विपक्षी को परास्त कर देने वाले प्रहलाद (27) सूरतगंज ब्लॉक के तुलसीपुर गांव के रहने वाले हैं. 6 भाइयों और दो बहनों में प्रहलाद चौथे नंबर पर हैं. पिता राम मिलन चौहान खेती करते हैं. राम मिलन को प्रहलाद से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन चार साल की उमर में आया तेज बुखार प्रहलाद को दिव्यांगता दे गया और मां-बाप के इरादों को हिला दिया.

व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की उपलब्धियों पर एक नजर.
व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की उपलब्धियों पर एक नजर. (Photo Credit : ETV Bharat)

पिता राममिलन चौहान बताते हैं कि प्रहलाद के इलाज के लिए बहुत जगह दौड़े, लेकिन कोई फायदा न हुआ. आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी. लिहाजा इसी को नियति मानते हुए मान कर इलाज कराना भी छोड़ दिया. नतीजतन धीरे धीरे प्रहलाद के दोनों पैर सुन्न हो गए. अब उसे खेलता देख काफी सुकून मिलता है. हालांकि उसकी अपेक्षा के अनुरूप अब भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं. ईश्वर से कामना है कि वह इसी तरह हंसता खेलता रहे और तरक्की करे.

व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की उपलब्धियों पर एक नजर.
व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की उपलब्धियों पर एक नजर. (Photo Credit : ETV Bharat)

सेना में जाना था सपना : प्रहलाद की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई. उसके बाद गांव से थोड़ी दूर लालपुर के इंटर कॉलेज से वर्ष 2015 में हाईस्कूल और 2017 में इंटरमीडिएट पास किया. इसी दौरान प्रहलाद की जिंदगी व्हीलचेयर पर आ चुकी थी. हसरत सेना में जाने की थी, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया. हालांकि हिम्मत से लबरेज प्रहलाद ने कुछ अलग करने की ठानी और लखनऊ के डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीकॉम में एडमिशन ले लिया.

पैरालंपिक के लिए जरूरतें.
पैरालंपिक के लिए जरूरतें. (Photo Credit : ETV Bharat)

दिव्यांग बच्चों को देख मिली खेलने की प्रेरणा : डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वार्षिकोत्सव में दिव्यांग बच्चों को खेलते-कूदते देख प्रहलाद का मन भी जोश से भर गया. इसके बाद कुछ कर गुजरने की ठानी. इसी जज्बे के साथ खेल के मैदान में उतर गए. पहले व्हीलचेयर रेसिंग में भाग्य आजमाया. जिसमें कई वर्षों तक चैंपियन रहे. इसी बीच एमकॉम भी पास किया.

व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद.
व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
क्रिकेट छोड़ बैडमिंटन का रैकेट थामा : प्रहलाद की दिलचस्पी क्रिकेट में थी, लेकिन पैरालंपिक में क्रिकेट का स्कोप न देख आईएएस सुहास एलवाई से प्रेरणा लेकर बैडमिंटन का रैकेट थाम लिया. प्रहलाद की मेहनत रंग लाई और वे डब्ल्यू एच वन श्रेणी (दोनों पैरों से दिव्यांग वर्ग) के व्हीलचेयर पर बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर निकले. वर्ष 2021 में स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सेलेक्शन हो गया. जहां मेडल तो नहीं मिला, लेकिन ओडीसा में नेशनल खेलने का मौका जरूर मिला. इसके बाद दर्जनों चैंपियनशिप खेलीं और कई पदक जीते.
व्हीलचेयर की मरम्मत करते प्रहलाद.
व्हीलचेयर की मरम्मत करते प्रहलाद. (Photo Credit : ETV Bharat)

बाराबंकी डीएम की मदद से मिली नई राह : बैडमिंटन के खेल में पैरा खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट के लिए एक विशेष प्रकार की व्हीलचेयर की जरूरत होती है. यह आम व्हीलचेयर से बहुत महंगी होती है. तत्कालीन जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की पहल से कोका कोला एसएलएमजी विवरेज कंपनी के सहयोग से जापानी हाईटेक व्हीलचेयर दिलाने का प्रबंध कराया. हाल ही में वर्तमान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने व्हीलचेयर प्रदान की है.

व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार को मिली जापानी हाईटेक व्हीलचेयर.
व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार को मिली जापानी हाईटेक व्हीलचेयर. (Photo Credit : ETV Bharat)

सपनों और मेडल के आड़े आ रहा आर्थिक संकट : हाईटेक व्हीलचेयर न होने से प्रहलाद बीते जुलाई में ब्राज़ील में आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके. अब व्हीलचेयर है, लेकिन आर्थिक संकट सामने खड़ा है. नवंबर में थाईलैंड में टूर्नामेंट होना है, जिसमें खेलने का मौका है, लेकिन टूर्नामेंट में खेलने के लिए कम से कम एक लाख 80 हजार रुपये का खर्च है. ऐसे में सिर्फ स्पॉन्सर का सहारा है. प्रह्लाद का कहना है कि कई संस्थाओं ने आश्वासन दिया है.

पिता के साथ व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद.
पिता के साथ व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार प्रहलाद. (Photo Credit : ETV Bharat)


प्रैक्टिस के साथ जूनियर खिलाड़ियों सीख : पैरालंपिक में खेलने का सपना लिए प्रहलाद ने गांव छोड़ दिया है. बाराबंकी के दशहरा बाग मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर प्रैक्टिस को प्राथमिकता दे रहे हैं. प्रहलाद रोजाना अपनी ट्राइसाइकिल से सुबह साढ़े 5 बजे 2 किलोमीटर दूर केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचते हैं. जहां बैडमिंटन कोर्ट में 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं. शाम 4 बजे दोबारा स्टेडियम पहुंचते हैं. इस दौरान जूनियर खिलाड़ियों को बैडमिंटन के गुर सिखाते हैं.

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Last Updated : September 18, 2026 at 11:03 AM IST

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