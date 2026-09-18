दिव्यांग प्रहलाद के हौसलों की उड़ान; पैरालंपिक में जीते कई मेडल, अब देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना
पढ़ें व्हीलचेयर बैडमिंटन स्टार की जिंदगी से जुड़े संघर्ष पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता अलीम शेख की खास खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 11:03 AM IST
बाराबंकी : "जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं." जिगर मुरादाबादी का यह शेर बाराबंकी के प्रहलाद पर सटीक बैठता है. प्रहलाद दोनों पैरों से 85 फीसदी दिव्यांग हैं और उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर है. बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांगता को ही अपना हथियार बनाया. प्रहलाद ने व्हीलचेयर पर बैठकर बैडमिंटन का रैकेट थामा तो कई मेडल अपने नाम कर डाले. अब देश के लिए मेडल लाने का सपना है.
बैडमिंटन कोर्ट पर अपने रैकेट से जोरदार शॉट्स और टेक्निक के जरिये अपने विपक्षी को परास्त कर देने वाले प्रहलाद (27) सूरतगंज ब्लॉक के तुलसीपुर गांव के रहने वाले हैं. 6 भाइयों और दो बहनों में प्रहलाद चौथे नंबर पर हैं. पिता राम मिलन चौहान खेती करते हैं. राम मिलन को प्रहलाद से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन चार साल की उमर में आया तेज बुखार प्रहलाद को दिव्यांगता दे गया और मां-बाप के इरादों को हिला दिया.
पिता राममिलन चौहान बताते हैं कि प्रहलाद के इलाज के लिए बहुत जगह दौड़े, लेकिन कोई फायदा न हुआ. आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी. लिहाजा इसी को नियति मानते हुए मान कर इलाज कराना भी छोड़ दिया. नतीजतन धीरे धीरे प्रहलाद के दोनों पैर सुन्न हो गए. अब उसे खेलता देख काफी सुकून मिलता है. हालांकि उसकी अपेक्षा के अनुरूप अब भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं. ईश्वर से कामना है कि वह इसी तरह हंसता खेलता रहे और तरक्की करे.
सेना में जाना था सपना : प्रहलाद की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई. उसके बाद गांव से थोड़ी दूर लालपुर के इंटर कॉलेज से वर्ष 2015 में हाईस्कूल और 2017 में इंटरमीडिएट पास किया. इसी दौरान प्रहलाद की जिंदगी व्हीलचेयर पर आ चुकी थी. हसरत सेना में जाने की थी, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया. हालांकि हिम्मत से लबरेज प्रहलाद ने कुछ अलग करने की ठानी और लखनऊ के डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीकॉम में एडमिशन ले लिया.
दिव्यांग बच्चों को देख मिली खेलने की प्रेरणा : डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वार्षिकोत्सव में दिव्यांग बच्चों को खेलते-कूदते देख प्रहलाद का मन भी जोश से भर गया. इसके बाद कुछ कर गुजरने की ठानी. इसी जज्बे के साथ खेल के मैदान में उतर गए. पहले व्हीलचेयर रेसिंग में भाग्य आजमाया. जिसमें कई वर्षों तक चैंपियन रहे. इसी बीच एमकॉम भी पास किया.
बाराबंकी डीएम की मदद से मिली नई राह : बैडमिंटन के खेल में पैरा खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट के लिए एक विशेष प्रकार की व्हीलचेयर की जरूरत होती है. यह आम व्हीलचेयर से बहुत महंगी होती है. तत्कालीन जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की पहल से कोका कोला एसएलएमजी विवरेज कंपनी के सहयोग से जापानी हाईटेक व्हीलचेयर दिलाने का प्रबंध कराया. हाल ही में वर्तमान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने व्हीलचेयर प्रदान की है.
सपनों और मेडल के आड़े आ रहा आर्थिक संकट : हाईटेक व्हीलचेयर न होने से प्रहलाद बीते जुलाई में ब्राज़ील में आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके. अब व्हीलचेयर है, लेकिन आर्थिक संकट सामने खड़ा है. नवंबर में थाईलैंड में टूर्नामेंट होना है, जिसमें खेलने का मौका है, लेकिन टूर्नामेंट में खेलने के लिए कम से कम एक लाख 80 हजार रुपये का खर्च है. ऐसे में सिर्फ स्पॉन्सर का सहारा है. प्रह्लाद का कहना है कि कई संस्थाओं ने आश्वासन दिया है.
प्रैक्टिस के साथ जूनियर खिलाड़ियों सीख : पैरालंपिक में खेलने का सपना लिए प्रहलाद ने गांव छोड़ दिया है. बाराबंकी के दशहरा बाग मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर प्रैक्टिस को प्राथमिकता दे रहे हैं. प्रहलाद रोजाना अपनी ट्राइसाइकिल से सुबह साढ़े 5 बजे 2 किलोमीटर दूर केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचते हैं. जहां बैडमिंटन कोर्ट में 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं. शाम 4 बजे दोबारा स्टेडियम पहुंचते हैं. इस दौरान जूनियर खिलाड़ियों को बैडमिंटन के गुर सिखाते हैं.
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