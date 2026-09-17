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बाराबंकी में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने किया सुसाइड, 15 हजार देने के बाद भी आरोपी मांग रहा था रुपये

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में साइबर अपराधी की लगातार मिल रही धमकी के डर से एक युवती ने सुसाइड कर लिया. युवती ब्लैकमेलिंग से इतनी डर गई थी कि उसने 15 हजार रुपये आरोपी के खाते में भेज भी दिए थे. इसके बाद भी साइबर ठग उसे लगातार धमका रहा था और उससे और पैसों की मांग कर रहा था. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुराने घर में मिला युवती का शव: बुधवार को बदोसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया. युवती के भाई ने बताया कि वह दिन में मवेशी चराने गया था और घर में उसकी मां व दो बहनें थीं. शाम को जब वह लौटकर आया तो मां ने बताया कि बहन पुराने घर से भूसा लेने गई है. भाई जब वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन को मृत अवस्था में पाया.

धमकी देकर मांगे थे 15 हजार रुपये: घटना की जानकारी मिलने पर गांव के तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. भाइयों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी बहन के पास व्हाट्सएप पर एक अज्ञात कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने झूठी प्राइवेट वीडियो का डर दिखाकर 15 हजार रुपये मांगे और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने व भाइयों को जेल भिजवाने की धमकी दी. बहन ने डरकर यह बात अपने भाई को बताई, लेकिन कम पढ़ा-लिखा होने के कारण भाई मामले की गंभीरता को समझ नहीं सका.