बाराबंकी: मुखबिरी के शक में युवक को जिंदा जलाने वाले दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सज़ा
बाराबंकी की अदालत ने मुखबिरी के शक में युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने वाले दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 9:45 PM IST
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक अदालत ने करीब एक वर्ष आठ माह पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मुखबिरी के शक में एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाकर मार देने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी पाया गया है. एडिशनल सेशन्स जज कोर्ट नम्बर-09 अंजनी कुमार सिंह ने बुधवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई.
आधी रात को दिया था वारदात को अंजाम: एडीजीसी वरुण मिश्रा ने मामले का विवरण देते हुए बताया कि लोनी कटरा थाना क्षेत्र के करमेमऊ गांव में 4 अगस्त 2024 की रात यह वारदात हुई थी. वादी सुरेश ने थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसका भाई संजय कुमार यादव अपने बच्चों के साथ बरामदे में सो रहा था. तभी गांव के ही सुरेश पुत्र रामहर्ष रावत और उसके साथी ने संजय पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बांके से ताबड़तोड़ प्रहार किए. शोर सुनकर परिवार के लोग बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक संजय गंभीर रूप से जल चुका था.
दो भाइयों ने मिलकर ले ली थी जान: घायल संजय कुमार यादव को तत्काल इलाज के लिए केजीएमयू लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां 8 अगस्त 2024 को उसकी मौत हो गई. इलाज के दौरान संजय का 'मृत्यु कालीन कथन' रिकॉर्ड किया गया था, जो कोर्ट में सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ. विवेचना के दौरान सुरेश के भाई महेश कुमार का नाम भी प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया. पुलिस की वैज्ञानिक जांच और सबूतों ने यह साफ कर दिया कि इस खौफनाक हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और गलतफहमी थी.
शांति भंग में चालान होने पर युवक को समझा था मुखबिर: इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की वजह यह थी कि घटना से एक दिन पहले पुलिस ने आरोपी सुरेश का शांति भंग में चालान किया था. सुरेश को शक था कि संजय कुमार ने ही पुलिस से उसकी मुखबिरी की है और उसे जेल भिजवाया है. इसी रंजिश के चलते उसने अपने भाई महेश के साथ मिलकर सोते हुए संजय पर हमला किया था. तत्कालीन इंस्पेक्टर दोमित्र सेन रावत ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी. कुल 11 गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
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