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ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास

बाराबंकी कोर्ट का फैसला, एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई.

barabanki court 3 people sentenced life imprisonment case involving murder running over with tractor
बाराबंकी कोर्ट का फैसला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:16 AM IST

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बाराबंकी: पांच वर्ष पूर्व ट्रैक्टर के पहिया से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. यह फैसला एडिशनल सेशन्स जज कोर्ट नम्बर-10 नवल किशोर सिंह ने गुरुवार को सुनाया.

एडीजीसी क्रिमिनल कोर्ट नम्बर-10 सुनील कुमार दुबे ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़चप्पा निवासी वादी हरिनाम पुत्र बच्चूलाल वर्मा ने 08 अगस्त 20121 को थाने पर तहरीर देकर बताया कि 07 अगस्त 2021 को करीब साढ़े आठ बजे रात में बड़ी बहू गोल्डी वर्मा के फोन पर फोन आया. गढ़चप्पा गांव के ही आशीष पुत्र जयचंद वर्मा ने फोन पर बताया कि विनय पुत्र हरिनाम उम्र करीब 31 वर्ष खेत मे ट्रैक्टर से चोट खा गए हैं. ये बात सुनकर बड़ी बहू गोल्डी व छोटी बहू लक्ष्मी पत्नी विनय कुमार,बटाई पर लिए खेत मे देखने गई तो देखा कि विनय मृत हालत में जमीन पर पड़े थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि पुत्र विनय कुमार वर्मा को विपक्षी महेंद्र कुमार वर्मा पुत्र जयचंद वर्मा व आशीष पुत्र जयचंद वर्मा निवासीगण ग्राम गढ़चप्पा व अनुज कुमार पुत्र रामसेवक तेली ग्राम दोहाई ,थाना मोहम्मदपुर खाला ने रंजिशवश लाठी डंडों से मारकर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे.


उन्होंने पुलिस को बताया कि पुत्र ने गांव के उत्तर खेत बटाई पर ले रखा था वहीं पर हत्या कर आरोपी मौके से भाग गए. वादी की तहरीर पर पुलिस ने महेंद्र कुमार वर्मा,आशीष और अनुज कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की. विवेचना के दौरान जसकरन उर्फ भुईधर का नाम प्रकाश में आया.तत्कालीन विवेचक इंस्पेक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर चारों आरोपियों महेंद्र कुमार वर्मा,आशीष,अनुज कुमार और जसकरन उर्फ भुईधर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई.


इस मामले में अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए. अभियोजन ने हत्या के कारणों की बहस की. अभियोजन ने कहा कि आरोपी महेंद्र की शादी पहले मृतक की पत्नी लक्ष्मी से होने वाली थी लेकिन बाद में लक्ष्मी की शादी विनय से हो गई थी इसी कारण से महेंद्र विनय से रंजिश रखता था.इसको लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हो चुका था. घटना वाले दिन आरोपी महेंद्र ने विनय को खेत लेवल करने के लिए बुलाया था. जहां आरोपियों ने विनय की हत्या कर दी.

गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा पुत्र जयचन्द वर्मा ,आशीष कुमार पुत्र जयचन्द वर्मा और अनुज कुमार पुत्र रामसेवक को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.चौथे आरोपी जसकरन उर्फ भुईधर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया.

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