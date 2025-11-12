ETV Bharat / state

खाद वितरण में हेरफेर करने पर बाराबंकी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर सस्पेंड; कर्मचारियों का वेतन भी नहीं कर रहे थे जारी

जिलाधिकारी के निर्देश पर नवाबगंज तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी ने जांच कर 10 नवम्बर को रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर कार्रवाई हुई है.

Etv Bharat
बाराबंकी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर सस्पेंड. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में खाद वितरण कार्य में बाधा डालने, कर्मचारियों का वेतन आहरित न करने, उच्चाधिकारियों की ओर से दस्तावेज मांगे जाने पर हीलाहवाली करने और चेक जारी न करने जैसी तमाम लापरवाहियों के चलते बाराबंकी जिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ने शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया.

सहकारी बैंक की जैदपुर ब्रांच के मैनेजर जितेंद्र कुमार ने शाखा से वित्तपोषित बी पैक्स के कैश एण्ड कैरी खाते के चेक जारी नहीं किए थे. चेक जारी करने के सम्बन्ध में पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड मांगे जाने पर वह भी नहीं दिए. पैक्स के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतन आहरित नहीं किया. साथ ही रबी की फसल के समय उर्वरक वितरण में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत किसानों ने की थी.

बैंक मैनेजर जितेंद्र कुमार द्वारा की जा रही लापरवाहियों के खिलाफ बार-बार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खासी नाराजगी दिखाते हुए इस मामले को गम्भीरता से लिया. साथ ही सहकारिता विभाग के उप/सहायक आयुक्त एवं उप/सहायक निबन्धक को प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

सहायक निबन्धक लोकेश त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नवाबगंज तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी द्वारा जांच कर 10 नवम्बर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जैदपुर ब्रांच के मैनेजर जितेंद्र कुमार को निलम्बित कर दिया. साथ ही चेतवानी दी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उर्वरक वितरण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ेंः अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिए थे ऑर्डर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तलब

TAGGED:

BARABANKI COOPERATIVE BANK
BARABANKI NEWS
BARABANKI BANK MANAGER SUSPEND
EMPLOYEE NOT GET SALARY
BANK MANAGER SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.