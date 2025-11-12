ETV Bharat / state

खाद वितरण में हेरफेर करने पर बाराबंकी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर सस्पेंड; कर्मचारियों का वेतन भी नहीं कर रहे थे जारी

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में खाद वितरण कार्य में बाधा डालने, कर्मचारियों का वेतन आहरित न करने, उच्चाधिकारियों की ओर से दस्तावेज मांगे जाने पर हीलाहवाली करने और चेक जारी न करने जैसी तमाम लापरवाहियों के चलते बाराबंकी जिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ने शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया.

सहकारी बैंक की जैदपुर ब्रांच के मैनेजर जितेंद्र कुमार ने शाखा से वित्तपोषित बी पैक्स के कैश एण्ड कैरी खाते के चेक जारी नहीं किए थे. चेक जारी करने के सम्बन्ध में पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड मांगे जाने पर वह भी नहीं दिए. पैक्स के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतन आहरित नहीं किया. साथ ही रबी की फसल के समय उर्वरक वितरण में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत किसानों ने की थी.

बैंक मैनेजर जितेंद्र कुमार द्वारा की जा रही लापरवाहियों के खिलाफ बार-बार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खासी नाराजगी दिखाते हुए इस मामले को गम्भीरता से लिया. साथ ही सहकारिता विभाग के उप/सहायक आयुक्त एवं उप/सहायक निबन्धक को प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.