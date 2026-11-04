बाराबंकी में युवती की ईंट से कूचकर कर हत्या; सगे भाई-भाभी ने दिया घटना को अंजाम, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर के पास दलित बस्ती में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:53 AM IST
बाराबंकी : मुआवजे की रकम हड़पने के लालच में सगे भाई-भाभी द्वारा मानवता की हदें पार करने की घटना प्रकाश में आई है. रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर के पास दलित बस्ती में हुई इस सनसनीखेज वारदात से हर कोई हतप्रभ है. वारदात के बाद से फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
बताया गया कि रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर से करीब 200 मीटर दूर दलित बस्ती में मंजू गौतम (35) पुत्री सेमई अपने मकान में रहती थी. मंजू विकासखंड सूरतगंज के लोधौरा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी. रविवार शाम करीब 4 बजे बिंदौरा में ब्याही छोटी बहन वंदना को सूचना मिली कि घर से कोई आवाज नहीं आ रही है. इसके बाद वंदना घर पहुंची तो अंदर बहन (मंजू) का क्षत विक्षत शव पड़ा था.
वंदना ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वंदना की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की. एडिशनल एसपी उत्तरी विवेक तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद वारदात में मंजू के भाई संदीप और उसकी पत्नी शीतल उर्फ मायावती के शामिल होने के शक हुआ. दोनों आरोपी घर से फरार हो गए थे. इसके बाद दोनों की लोकेशन तलाश कर गजपतिपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.
एडिशनल एसपी के अनुसार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि संदीप कुमार का पैतृक मकान महादेवा कॉरिडोर में चला गया था. जिसके एवज में करीब 42 लाख रुपये मुआवजा मिला था. इसी को लेकर विवाद था. संदीप अपनी बहन को मुआवजे का हिस्सा नहीं देना चाहता था. इसी को लेकर शुक्रवार को मंजू की हत्या की योजना बनाई और दोपहर में खाना बनाते वक्त ईंट से कूच कर मंजू की हत्या कर दी.
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