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बाराबंकी में युवती की ईंट से कूचकर कर हत्या; सगे भाई-भाभी ने दिया घटना को अंजाम, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

युवती की हत्या में गिरफ्तार भाई-भाभी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी : मुआवजे की रकम हड़पने के लालच में सगे भाई-भाभी द्वारा मानवता की हदें पार करने की घटना प्रकाश में आई है. रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर के पास दलित बस्ती में हुई इस सनसनीखेज वारदात से हर कोई हतप्रभ है. वारदात के बाद से फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते एडिशनल एसपी विवेक तिवारी. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर से करीब 200 मीटर दूर दलित बस्ती में मंजू गौतम (35) पुत्री सेमई अपने मकान में रहती थी. मंजू विकासखंड सूरतगंज के लोधौरा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी. रविवार शाम करीब 4 बजे बिंदौरा में ब्याही छोटी बहन वंदना को सूचना मिली कि घर से कोई आवाज नहीं आ रही है. इसके बाद वंदना घर पहुंची तो अंदर बहन (मंजू) का क्षत विक्षत शव पड़ा था.