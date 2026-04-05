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बाराबंकी में शोले के वीरू जैसा हाई-वोल्टेज ड्रामा, शादी के लिए युवक 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा

बीएसएनएल एक्सचेंज परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा: शादी के लिए अड़े छात्र को उतारने के लिए बिछाना पड़ा जाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

टावर की चोटी पर पहुंचकर युवक जोर-जोर से रोने और चीखने लगा, जिसे देख राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने के लिए मान-मनौव्वल शुरू की.

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रविवार को 'शोले' फिल्म के वीरू जैसा एक फिल्मी नजारा देखने को मिला. यहां एक सिरफिरा युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा. रविवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे नगर कोतवाली स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज परिसर में लगे टावर पर युवक को चढ़ता देख इलाके में हड़कंप मच गया.

प्रेमिका को बुलाने की शर्त रखी: टावर पर चढ़ा युवक बार-बार एक ही मांग कर रहा था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है, उसे मौके पर बुलाया जाए. उसने साफ कर दिया था कि जब तक लड़की नहीं आएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा और यदि दबाव बनाया गया तो छलांग लगा देगा. इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर रामयतन यादव सहित कई पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए उसे समझाने का काफी प्रयास किया. किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम को भी मौके पर बुला लिया. एहतियात के तौर पर टावर के नीचे बड़ा जाल बिछा दिया गया ताकि यदि युवक गिरता है तो उसकी जान बचाई जा सके.

प्यार, जिद और पागलपन: बाराबंकी में इंटर के छात्र ने टावर पर चढ़कर मचाया कोहराम. (Photo Credit: ETV Bharat)

कांफ्रेंस कॉल पर प्रेमिका से बात की: घंटों तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की के परिजनों से संपर्क साधा. आखिरकार मोबाइल कांफ्रेंसिंग के जरिए युवक की बात उसकी प्रेमिका और उसके घर वालों से कराई गई. आश्वासन मिलने के बाद करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरने को तैयार हुआ. युवक के नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया और जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई. कोतवाली प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि युवक को काफी समझाने-बुझाने के बाद रेस्क्यू किया गया है. अब आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

बाराबंकी में इंटर के छात्र ने टावर पर चढ़कर मचाया कोहराम. (Photo Credit: ETV Bharat)

शादी से इनकार बनी वजह: पूछताछ में पता चला कि टावर पर चढ़ने वाला युवक देवां थाना क्षेत्र के खनवा गांव का निवासी 18 वर्षीय नितिन रावत है. नितिन इंटरमीडिएट का छात्र है और पास के ही एक गांव की रहने वाली लड़की से उसका पुराना परिचय है. नितिन के रिश्तेदारों के मुताबिक, वह उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं. इसी बात से परेशान होकर नितिन ने रविवार को यह कदम उठाने की कोशिश की. फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग करने की तैयारी कर रही है.

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