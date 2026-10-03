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बाराबंकी का सदियों पुराना बोन कार्विंग हुनर बदहाल: 5 गुना महंगा हुआ कच्चा माल, विदेशों में मांग के बावजूद बंद हो रहे कारखाने

बाराबंकी की मशहूर बोन ज्वेलरी के कारीगर मजदूरी करने को मजबूर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: बाराबंकी की पहचान सिर्फ खेती और आम की बागवानी से नहीं है. जिले के मेलारायगंज गांव में हड्डी से ज्वेलरी और सजावटी सामान बनाने की एक ऐसी कला भी रही है, जिसकी पहचान देश-विदेश तक पहुंची. छेनी, हथौड़ी और रेती से बोन के टुकड़ों पर महीन नक्काशी कर कारीगर ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, लॉकेट से लेकर होम डेकोर तक तैयार करते थे. लेकिन कच्चे माल की कमी और बाजार की समस्या ने इस पुश्तैनी हुनर के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है.

कच्चे माल की कीमत बढ़ी, लेकिन उत्पादों के दाम नहीं: कारीगरों का कहना है कि बफैलो बोन की उपलब्धता कम होने से उनका काम लगातार प्रभावित हुआ है. दूसरी तरफ बाजार में उनके उत्पादों की कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ी. इससे तैयार सामान बनाना और उसे बेचकर मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया है. नतीजा यह हुआ कि कई कारीगरों ने खेती, मजदूरी और दूसरे कामों का रुख कर लिया.

बाराबंकी की मशहूर बोन ज्वेलरी के कारीगर मजदूरी करने को मजबूर. (Photo Credit: ETV Bharat)

कच्चा माल बना सबसे बड़ी परेशानी: कारीगर बताते हैं कि पहले उन्हें आसानी से और कम कीमत पर कच्चा माल मिल जाता था. लखनऊ के गोदामों और उन्नाव की टेनरियों से वे बफैलो बोन खरीदकर लाते थे. अब कारीगरों का कहना है कि कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया है और अगर मिलता भी है तो काफी महंगा है. उनके मुताबिक, जो माल पहले 10 से 20 रुपये किलो में मिल जाता था, उसकी कीमत अब करीब 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है.

बाराबंकी की बोन कार्विंग कला को बचाने में जुटा उद्योग विभाग (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेशों तक जाती थी बाराबंकी की बोन ज्वेलरी: यहां तैयार होने वाली ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, लॉकेट, हेयर बैंड, कंघे, हेयर पिन और चूड़ियों की मांग बताई जाती है. इसके अलावा नक्काशीदार लैंप, फोटो फ्रेम, दीवार घड़ियां, पेन होल्डर, ज्वेलरी बॉक्स और पेपर नाइफ जैसे सामान भी तैयार किए जाते थे. कारीगरों के मुताबिक, इनके उत्पाद सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बांग्लादेश समेत कई देशों तक जाते थे. लेकिन अब यह काम गांव के सिर्फ तीन-चार घरों तक सिमट गया है और वहां भी काम बंद होने की कगार पर है.

महिलाओं और युवाओं ने भी सीखा यह हुनर: शफीकुन्निशा के मुताबिक, उनके घर पर गांव की महिलाएं, पुरुष और युवा इस हस्तशिल्प को सीखने आते थे. धीरे-धीरे लोगों ने हुनर सीखा और अपने-अपने घरों में काम शुरू कर दिया. एक समय गांव के करीब 100 से 150 घरों में बोन कार्विंग का काम होता था और 300 से 400 लोग इससे जुड़े थे. काम इतना ज्यादा था कि कारीगरों को लगातार ऑर्डर मिलते रहते थे.

विदेशों में मशहूर बोन ज्वेलरी का कारोबार बंदी की कगार पर. (Video Credit: ETV Bharat)

कभी 100 से 150 घरों में होता था काम: मेलारायगंज में कभी ज्यादातर घरों से बोन कार्विंग के काम की आवाजें सुनाई देती थीं. करीब पांच साल पहले तक यहां इस काम से जुड़े छोटे-छोटे कारखाने और घरेलू इकाइयां सक्रिय थीं. गांव की बुजुर्ग महिला कारीगर शफीकुन्निशा बताती हैं कि करीब 100 साल पहले उनके परिवार से हड्डी से ज्वेलरी बनाने का काम शुरू हुआ था. उनके परिवार के पुरखे लखनऊ से यह कला सीखकर गांव आए और यहां काम शुरू किया.

राज्य पुरस्कार विजेता बोन हस्तशिल्पी शाकिर अली का छलका दर्द. (Photo Credit: ETV Bharat)

बाराबंकी की जाली वाली नक्काशी है खास: बोन कार्विंग से जुड़े कारीगर मोहम्मद इस्माइल बताते हैं कि संभल में भी बोन से होम डेकोर का सामान बनाया जाता है. वहां बोन के प्लेन टुकड़ों को जोड़कर कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. लेकिन उनके मुताबिक, बाराबंकी की पहचान बोन के टुकड़ों पर की जाने वाली बारीक जाली की नक्काशी से है. उनका कहना है कि इस कला के कारीगरों की कभी काफी मांग थी और बाराबंकी के कारीगरों ने लखनऊ में भी इस काम को आगे बढ़ाया.

बाराबंकी की बोन कार्विंग कला को बचाने में जुटा उद्योग विभाग. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक-एक टुकड़े पर होती है महीनों की मेहनत: अब जरा समझिए कि बोन का एक खूबसूरत आर्टिकल तैयार कैसे होता है. सबसे पहले बफैलो बोन के टुकड़ों को काटा जाता है और फिर उन्हें ग्राइंड करके साफ किया जाता है. इसके बाद कारीगर उस टुकड़े पर डिजाइन तैयार करता है और धीरे-धीरे उसे आकार देता है. आखिर में सबसे महीन काम जाली की नक्काशी का होता है, जिसमें कारीगर के हुनर और धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है.

बाराबंकी की बोन कार्विंग कला पर संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

कभी 400 से 500 रुपये रोज की मजदूरी मिलती थी: कारीगरों के मुताबिक, जब यह काम अपने चरम पर था तब एक मजदूर को औसतन 400 से 500 रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी मिल जाती थी. करीब दस साल पहले तक उत्पाद अच्छे दामों पर बिक जाते थे और कारीगरों को प्रति पीस के हिसाब से ऑर्डर मिलते थे. एक्सपोर्टर कई बार तैयार माल कारीगरों के घर से ही ले जाते थे. कुछ सामान लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानीय बाजारों में भी बिक जाता था.

400 कारीगरों का काम 4 घरों में सिमटा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रेनिंग मिली, लेकिन ऑर्डर नहीं मिले: मोहम्मद इस्माइल बताते हैं कि वर्ष 2016 में सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए गांव में एक सेंटर शुरू कराया था. उनके मुताबिक, करीब 300 युवाओं ने छह महीने तक यहां बोन कार्विंग का प्रशिक्षण लिया और 15 विशेषज्ञों ने उन्हें इस कला की बारीकियां सिखाईं. लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिले. रोजगार का रास्ता नहीं बनने पर ज्यादातर प्रशिक्षित युवा दूसरे कामों में चले गए.

जालीदार नक्काशी के लिए मशहूर बाराबंकी की बोन आर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

कुछ कारीगर अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे: बोन कार्विंग से जुड़े कुछ कारीगर आज भी इस उम्मीद के साथ अपना हुनर बचाए हुए हैं कि यह काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा. जब कहीं प्रदर्शनी लगती है तो उद्योग विभाग के सहयोग से वे अपने उत्पादों का स्टॉल लगाते हैं. उनका मकसद है कि लोगों तक बाराबंकी की इस खास कला के उत्पाद पहुंचें और नए बाजार तैयार हों. कारीगरों का कहना है कि अगर बाजार और कच्चे माल की समस्या हल हो जाए तो यह काम फिर खड़ा हो सकता है.

उद्योग विभाग बनाएगा नया एक्शन प्लान. (Photo Credit: ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, फिर भी काम का संकट: बोन कार्विंग में उत्कृष्ट कौशल और इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान के लिए अबरार अहमद को वर्ष 2016 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से सम्मान मिल चुका है. लेकिन आज वही अबरार अहमद काम की बदहाली से परेशान हैं और उन्होंने यह काम छोड़ दिया है. उनका कहना है कि कच्चे माल की कीमत पहले के मुकाबले करीब पांच गुना बढ़ गई, जबकि तैयार उत्पादों के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े. ऐसे हालात में उनके लिए इस काम को जारी रखना मुश्किल हो गया.

विदेशों में मशहूर बोन ज्वेलरी का कारोबार बंदी की कगार पर. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुरस्कार मिला, लेकिन रोजगार का रास्ता नहीं खुला: सूबे के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से वर्ष 2025-26 में हॉर्न एंड बोन श्रेणी में विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार पाने वाले युवा कारीगर शाकिर अली भी मौजूदा हालात से परेशान हैं. शाकिर बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता को काम करते देखकर यह हुनर सीखा और धीरे-धीरे इसमें विशेषज्ञता हासिल की. अपने काम के लिए पुरस्कार मिलने के बावजूद अब पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है. उनकी मांग है कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिससे इस कला को बाजार मिले और कारीगरों को रोजगार मिल सके.

बाराबंकी की मशहूर बोन ज्वेलरी के कारीगर मजदूरी करने को मजबूर. (Photo Credit: ETV Bharat)

उद्योग विभाग ने माना, बोन आर्ट में आई कमी: उद्योग विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इस कारोबार में पहले के मुकाबले कमी आई है. उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया के मुताबिक, पहले यह व्यवसाय काफी अच्छा था. उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश होगी कि कारीगर अपने उत्पाद खुद तैयार करें, बिचौलियों पर निर्भरता कम करें और सीधे एक्सपोर्ट से जुड़ें. इसके साथ ही इच्छुक युवाओं को इस काम से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा.

बाराबंकी की बोन कार्विंग कला का अस्तित्व खतरे में. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्सपोर्ट और ऑनलाइन बाजार से जोड़ने की तैयारी: अधिकारी के मुताबिक, जिन इकाइयों में एक्सपोर्ट की क्षमता है, उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाएगा. कच्चा माल आसानी से मिले और उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तैयार हो, इसके लिए ट्रेड शो, प्रदर्शनियों और बड़े मेलों में कारीगरों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है. इसके अलावा कारीगरों को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा. इससे उन्हें स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर भी काम छोड़ने को मजबूर. (Photo Credit: ETV Bharat)

सदियों पुराने हुनर को बचाने की चुनौती: बाराबंकी की बोन कार्विंग सिर्फ ज्वेलरी बनाने का काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर और बारीक कारीगरी की पहचान है. कभी जिस कला से सैकड़ों परिवार जुड़े थे, वह अब कुछ ही घरों तक सिमट गई है. कच्चे माल की बढ़ती कीमत, ऑर्डर की कमी और बाजार तक सीधी पहुंच का अभाव कारीगरों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है. अगर इस कला को नए बाजार, कच्चे माल और रोजगार के स्थायी अवसर मिलते हैं, तभी बाराबंकी की यह खास पहचान आने वाली पीढ़ियों तक बची रह सकेगी.

बोन कार्विंग से तैयार होते हैं ये प्रोडक्ट:

बोन ज्वेलरी: ईयर रिंग्स, हेयर पिन, चूड़ियां, लॉकेट, ब्रेसलेट, कंघे और नेकलेस.

ऑनलाइन बाजार और एक्सपोर्ट से जुड़ेंगे कारीगर. (Photo Credit: ETV Bharat)

होम डेकोर: फोटो फ्रेम, नक्काशीदार टेबल लैंप, दीवार घड़ियां, पेन होल्डर, कैंचियां और विभिन्न प्रकार के केस.

दैनिक उपयोग के सामान: चूड़ी केस, ज्वेलरी बॉक्स और पेपर नाइफ.



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