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बाराबंकी में एक ही पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, प्राथमिक जांच में निकला ऐसा मामला

बाराबंकी : सतरिख थाना क्षेत्र के गेंहदवर गांव में सोमवार सुबह गांव के बाहर एक पेड़ पर युवक और युवती के शव लटके मिलने के बाद सनसनी फैल गई. युवक की पहचान गांव निवासी रोहित रावत के रूप में हुई और युवती लोनी कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. घटना की सूचना पुलिस का मिली तो टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला मान रही है. वहीं युवक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीओ सदर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र के गेंहदवर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों के बीच चिलबिल के पेड़ पर युवक और युवती के शव दुपट्टे के सहारे लटक मिले थे. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गेंहदवर गांव निवासी रोहित रावत मजदूरी करता था. परिजनों के मुताबिक उसकी शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी. उसकी पत्नी मूक-बधिर है और इस समय गर्भवती है.