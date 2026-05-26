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बाराबंकी में एक ही पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, प्राथमिक जांच में निकला ऐसा मामला

सतरिख थाना क्षेत्र के गेंहदवर गांव में हुई वारदात. युवक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं.

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम.
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:28 AM IST

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बाराबंकी : सतरिख थाना क्षेत्र के गेंहदवर गांव में सोमवार सुबह गांव के बाहर एक पेड़ पर युवक और युवती के शव लटके मिलने के बाद सनसनी फैल गई. युवक की पहचान गांव निवासी रोहित रावत के रूप में हुई और युवती लोनी कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. घटना की सूचना पुलिस का मिली तो टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला मान रही है. वहीं युवक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीण.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीओ सदर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र के गेंहदवर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों के बीच चिलबिल के पेड़ पर युवक और युवती के शव दुपट्टे के सहारे लटक मिले थे. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गेंहदवर गांव निवासी रोहित रावत मजदूरी करता था. परिजनों के मुताबिक उसकी शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी. उसकी पत्नी मूक-बधिर है और इस समय गर्भवती है.

प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. स्थानीय लोगों में भी दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग होने की चर्चा है. बहरहाल पुलिस टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे. युवक के मोबाइल की काल डिटेल भी खंगाली जा रही है.

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