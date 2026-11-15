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बाराबंकी की 128 साल से अधिक पुरानी बारादरी बनी 'राजकीय धरोहर'; कुंवर गिरधारी सिंह की याद में बना था, जानिए क्या है इतिहास

विरासत को मिलेगी पहचान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी : हमारी धरोहरें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं. ये केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें नही हैं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पूर्वजों की गौरवशाली विरासत की जीवंत निशानियां हैं. बाराबंकी में स्थित गोकुलपुर असेनी स्टेट के तालुकेदार राजा कुंवर गिरधारी सिंह की तकरीबन 128 साल पुरानी समाधि और बारादरी को राजकीय धरोहर घोषित किया गया है. अनूठी कलाकृति से बनी इस समाधि का जानिए क्या है इतिहास...

जिला मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित असेनी गांव राजा कुंवर गिरधारी सिंह की समाधि है. समाधि के चारों ओर तकरीबन 10-11 बीघे जमीन है. इसी जमीन पर एक बारादरी बनी है. इस समाधि और बारादरी का निर्माण साल 1898 में कुंवर गिरधारी सिंह की पत्नी रानी इंदर कंवर ने कराया था. इस समाधि को पहली नजर में देखने पर मंदिर होने का एहसास होता है.

कुंवर गिरधारी सिंह की बारादरी का इतिहास. (Video Credit; ETV Bharat) भारतीय स्थापत्यकला का बेजोड़ नमूना : समाधि के बीच में मंदिर नुमा ऊंचा शिखर है. शिखर के शीर्ष पर कलश जैसी आकृति है. चारों कोनों पर चार गुम्बद बने हैं. बेहतरीन नक्काशी के साथ ही पेंटिंग की गई थी. मंदिर नुमा शिखर के ठीक नीचे कुंवर गिरधारी सिंह की समाधि है. मोटी दीवारें और चारों ओर लंबे बरामदे हैं. बीच वाले हाल में छत अष्टवक्र नुमा बनी है, जिसमें आठ ताख बने हैं. हाल में पर्याप्त रोशनी रहे और हवा आती रहे इसके लिए हर ताख में गोल रोशनदान बनाये गए हैं. यह समाधि स्थल मिश्रित भारतीय स्थापत्यकला का बेजोड़ नमूना है. इसको बनाने में चूना सुर्खी का प्रयोग किया गया है. मंदिर नुमा शिखर के ठीक नीचे कुंवर गिरधारी सिंह की समाधि है. (Photo Credit; ETV Bharat) 11 बीघे जमीम पर बारादारी और समाधि : समाधि के चारों ओर तकरीबन 11 बीघे जमीन है, इसी में बारादरी बनी थी जिसके अवशेष अभी बाकी हैं. एक बड़ा प्रवेश द्वार बना था, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो गया है. इसकी कोई देखरेख न होने से इसके तमाम हिस्से पर अतिक्रमण भी हो गया है. ग्रामीण बताते हैं कि पहले यह समाधि बहुत खूबसूरत लगती थी. बारादरी भी गुलज़ार थी, लेकिन वक्त बदला तो धीरे-धीरे बारादरी से लोग चले गए. देखरेख के अभाव में बारादरी खंडहर में तब्दील हो चुकी है. समाधि का भी हाल अच्छा नहीं है, जगह-जगह से रंग रोगन उतर चुका है, प्लास्टर भी धीरे-धीरे उखड़ने लगा है. समाधि स्थल मिश्रित भारतीय स्थापत्यकला का बेजोड़ नमूना है. (Photo Credit; ETV Bharat) कुंवर गिरधारी अवध के प्रभावशाली तालुकेदार थे : कुछ वर्षों तक तो कुंवर गिरधारी सिंह के घराने के लोगों ने लखनऊ में रहकर इसकी देखरेख की. असेनी गांव में उनका कोई घर नहीं है. उनके घराने या परिवार के लोग अब हैं भी या नहीं, किसी को नहीं पता. कुंवर गिरधारी सिंह अवध के प्रभावशाली तालुकेदार और प्रमुख कायस्थ जमींदार परिवारों में गिने जाते थे. मूल रूप से ‘असेनी स्टेट’ के नाम से प्रसिद्ध रियासत की नींव पूर्वज कुंवर बहादुर सिंह ने रखी थी. लखनऊ स्थित उनकी हवेली में अब ‘कुंवर गिरधारी इंटर कॉलेज’ संचालित हो रहा है. बेहतरीन नक्काशी की गई थी. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ से बाराबंकी तक फैला था असेनी स्टेट : "ऐन इलस्ट्रेटेड एलबम ऑफ द राजाज एंड तालुक़दार्स ऑफ अवध" के मुताबिक, कुंवर गिरधारी सिंह गोकुलपुर, असेनी और भैंसोरा के कायस्थ तालुकदार थे. यह स्टेट लखनऊ और बाराबंकी जिलों में फैला था, जिसमें 10 गांव और 5 पट्टी थी. यह तालुका असेनी गांव के नाम पर जाना जाता है. इस तालुके के मूल संस्थापक असकरन नाम के एक ब्राह्मण थे. असकरन के वंशज चौधरी भगवान दास ने इस तालुके को कुंवर बहादुर सिंह के हाथों बेच दिया था. दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगा है. (Photo Credit; ETV Bharat)