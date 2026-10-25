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बाराबंकी देवा मेला; सदियों पुरानी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे कौमी एकता का "महाकुंभ"

बाराबंकी का देवा शरीफ मेला ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी : महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वालिद (पिता) सैय्यद कुर्बान अली शाह की याद में लगने वाला ऐतिहासिक देवा मेला बाराबंकी जिले का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन है. हर वर्ष मेले में सूबे ही नहीं गैर सूबों के कई जिलों से लाखों की भीड़ उमड़ती है. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम देवा मेला कमेटी करती है. यह परंपरा पीढ़ियों से बदस्तूर कायम है.

देखें. गंगा-जमुनी तहजीब के जीवंत इतिहास पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) विश्व प्रसिद्ध मेले के आयोजन पर लाखों खर्च होते हैं. हालांकि इसके लिए कई मेलों की तरह सरकारी बजट नहीं मिलता है. इसके बावजूद हर साल यह मेला बड़े ही भव्य तरीके से सम्पन्न होता चला आ रहा है. मेला कमेटी का दावा है कि कुछ मददगारों और मेले से होने वाली आय ही आयोजन के लिए काफी है. बाराबंकी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर देवा कस्बे में लगने वाले मेले में हर दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और मुशायरा, कवि सम्मेलन, मानस सम्मेलन और म्यूजिक नाइट जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं.