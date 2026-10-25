बाराबंकी देवा मेला; सदियों पुरानी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे कौमी एकता का "महाकुंभ"
पढ़ें सांस्कृतिक धरोहर देवा शरीफ मेले पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता अलीम शेख की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:15 AM IST
बाराबंकी : महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वालिद (पिता) सैय्यद कुर्बान अली शाह की याद में लगने वाला ऐतिहासिक देवा मेला बाराबंकी जिले का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन है. हर वर्ष मेले में सूबे ही नहीं गैर सूबों के कई जिलों से लाखों की भीड़ उमड़ती है. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम देवा मेला कमेटी करती है. यह परंपरा पीढ़ियों से बदस्तूर कायम है.
विश्व प्रसिद्ध मेले के आयोजन पर लाखों खर्च होते हैं. हालांकि इसके लिए कई मेलों की तरह सरकारी बजट नहीं मिलता है. इसके बावजूद हर साल यह मेला बड़े ही भव्य तरीके से सम्पन्न होता चला आ रहा है. मेला कमेटी का दावा है कि कुछ मददगारों और मेले से होने वाली आय ही आयोजन के लिए काफी है. बाराबंकी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर देवा कस्बे में लगने वाले मेले में हर दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और मुशायरा, कवि सम्मेलन, मानस सम्मेलन और म्यूजिक नाइट जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं.
मेला परिसर में दुकानें : तकरीबन 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले मेला ग्राउंड को 6 सेक्टर में बांटा गया है. मेले का खास आकर्षण यहां का पशु बाजार होता है. जिसके अलग-अलग हिस्सों में घोड़ा बाजार, गधा और खच्चर बाजार, भैंस और बकरी बाजार लगते हैं. एक सेक्टर में विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं. इसके अलावा लोहे और लकड़ी की दुकानें, सजावटी सामानों की दुकानें, बिसात खाने समेत खाने-पीने की हजारों दुकानें लगती हैं. कृषि यंत्रों की दुकानें, विभिन्न विभागों के स्टाल और सरकार की योजनाओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं.
ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक आयोजन : मेला ग्राउंड के एक छोर पर एक बड़ा स्थायी ऑडिटोरियम बना है. जिसमें हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. जिसमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, संगीत नाइट, मानस सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होते हैं. मेले का एक खेल ग्राउंड भी है जहां हर दिन हाकी, बैडमिंटन और दंगल जैसी प्रतियोगिता होती हैं. जिसमें विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग लेते हैं.
मेला कमेटी का योगदान : मेले के आयोजन में देवा मेला कमेटी का योगदान सराहनीय है. हर वर्ष मेले पर खर्च होने वाले लाखों रुपयों का इंतजाम कमेटी यहां लगने वाली दुकानों, झूलों, पशु बाजार और वेहकिल स्टैंड से किराया वसूल कर करती है. हालांकि महंगाई को देखते हुए इस वर्ष दुकानों के किराए में 5 फीसदी वृद्धि की गई है. झूला लगाने, पशु बाजार लगाने और वाहन पार्किंग भी आमदनी का जरिया है.
देवा नगर पंचायत के अध्यक्ष हारून वारसी बताते हैं कि हाजी वारिस अली शाह ने अपनी जिंदगी में ही इस मेले की शुरुआत कर दी थी. धीरे धीरे उस वक्त की अंग्रेजी सरकार ने मेले की देख रेख शुरू की. साल 1925 में इस मेले की देखरेख के लिए कमेटी गठित हुई. कमेटी में 12 सदस्य और दो प्रशासनिक अधिकारी रखे गए. जिनमें जिलाधिकारी को कमेटी का अध्यक्ष और एडीएम को कमेटी का सचिव बनाया गया है. तब से यही देवा मेला कमेटी सारे इंतजाम देखती है.
देवा मेला कमेटी के सचिव निरंकार सिंह का कहना है कि मेले का आयोजन पूरी शिद्दत से कराया जाता है. मेले की आय-व्यय में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है. मेले से होने वाली आय और खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक रहता है. मेले के आयोजन में करीब 2 हजार अधिकारी और कर्मचारी लगाए जाते हैं. इसके अलावा सभी नगर पंचायतों और नगर पालिका के कर्मचारियों का सहयोग रहता है.
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