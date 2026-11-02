बाराबंकी देवा मेले में गूंजी कबीरवाणी; मुंबई के कबीर कैफे बैंड की प्रस्तुति देख भाव विभोर हुए दर्शक
देवा मेले में सूफी नाइट का शुभारंभ डीए ईशान प्रताप सिंह, सीडीओ पंकज वर्मा, एडीएम निरंकार सिंह तथा एसडीए गुंजिता अग्रवाल ने किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:47 PM IST
बाराबंकी : देवा मेला की रविवार शाम मुंबई के कबीर कैफे बैंड के नाम रही. ‘कबीर कैफे’ के कलाकारों ने अपनी सशक्त, भावपूर्ण एवं मनमोहक प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल कबीर के जीवन दर्शन और संगीत की सुरमयी लहरियों में डूब गया. मुख्य गायक नीरज आर्या की आवाज और अनूठी गायन शैली का जादू श्रोताओं को भाव विभोर कर गया. इसके पहले सूफी नाइट का शुभारंभ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह तथा उपजिलाधिकारी गुंजिता अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर वर्ष लगने वाले 10 दिवसीय मेले में हर शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में रविवार शाम मुंबई के मशहूर कबीर कैफे बैंड ने कबीर वाणी सुनाकर ऑडिटोरियम को भक्तिमय बना दिया. बैंड के मुख्य कलाकार नीरज आर्या ने 'सतगुर है व्यापारी तेरा',‘पांच तत्व का बना पिंजरा’, ‘सब चला चली का खेला’, ‘मत कर माया का अहंकार’, ‘फिर फकीरी’, ‘चदरिया झीनी रे’, ‘क्या लेकर आया जगत में’ और ‘होशियार रहना’ सहित अनेक लोकप्रिय गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं.
कबीर की कालजयी रचना ‘चदरिया झीनी रे’ की प्रस्तुति ने श्रोताओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर दिया. उनके गीतों में जीवन दर्शन, आत्मचिंतन, प्रेम, वैराग्य और मानवीय चेतना के गहरे संदेश सहज रूप से अभिव्यक्त हुए. सुर, लय और भावों के अद्भुत समन्वय ने पूरी महफिल को सूफियाना रंग में रंग दिया. दर्शक कहीं तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन करते नजर आए तो कहीं संगीत की लय पर झूमते दिखाई दिए.
कबीर कैफे मुंबई का एक प्रसिद्ध इंडी फोक और फोक फ्यूजन बैंड है जो पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध सन्त कबीरदास जी की रचनाओं और दोहों को आधुनिक संगीत शैली में पेश करता है. कबीरदास की वाणियों को यह बैंड रॉक, रेगे, पॉप, इंडियन फोक और कर्नाटकी संगीत के मिश्रण में गाता है.
मुख्य गायक नीरज आर्या ने बताया कि वह पिछले 14 वर्षों में लगभग 16 देशों में कबीर के गीतों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं. कबीर की वाणी महज संगीत नहीं, बल्कि जीवन को समझने, आत्मचिंतन करने और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का सशक्त माध्यम है. इसकी सार्वभौमिक संवेदना और आध्यात्मिक संदेश ने देश-विदेश के श्रोताओं को समान रूप से प्रभावित किया है.
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