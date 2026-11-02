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बाराबंकी देवा मेले में गूंजी कबीरवाणी; मुंबई के कबीर कैफे बैंड की प्रस्तुति देख भाव विभोर हुए दर्शक

बाराबंकी देवा मेले में गूंजी कबीरवाणी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी : देवा मेला की रविवार शाम मुंबई के कबीर कैफे बैंड के नाम रही. ‘कबीर कैफे’ के कलाकारों ने अपनी सशक्त, भावपूर्ण एवं मनमोहक प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल कबीर के जीवन दर्शन और संगीत की सुरमयी लहरियों में डूब गया. मुख्य गायक नीरज आर्या की आवाज और अनूठी गायन शैली का जादू श्रोताओं को भाव विभोर कर गया. इसके पहले सूफी नाइट का शुभारंभ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह तथा उपजिलाधिकारी गुंजिता अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.





बाराबंकी देवा मेले में कबीरवाणी की प्रस्तुति देते गायक नीरज आर्या. (Video Credit : ETV Bharat) मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर वर्ष लगने वाले 10 दिवसीय मेले में हर शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में रविवार शाम मुंबई के मशहूर कबीर कैफे बैंड ने कबीर वाणी सुनाकर ऑडिटोरियम को भक्तिमय बना दिया. बैंड के मुख्य कलाकार नीरज आर्या ने 'सतगुर है व्यापारी तेरा',‘पांच तत्व का बना पिंजरा’, ‘सब चला चली का खेला’, ‘मत कर माया का अहंकार’, ‘फिर फकीरी’, ‘चदरिया झीनी रे’, ‘क्या लेकर आया जगत में’ और ‘होशियार रहना’ सहित अनेक लोकप्रिय गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं.