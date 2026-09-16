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'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया', चंद्रशेखर आजाद बोले- मौत से डरकर जिया नहीं जा सकता, जांच कराए सरकार

चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले पर जारी किया बयान, कहा- बाराबंकी हिंसा में शामिल लोगों की भूमिका सामने लाई जाए.

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सांसद चंद्रशेखर ने वीडियो जारी कर लगाए आरोप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:46 AM IST

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लखनऊ: आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर दो दिन पहले बाराबंकी में हुए हमला का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. चंद्रशेखर और उनकी कथित महिला मित्र रहीं रोहिणी घावरी के बीच इन दिनों आर-पार की लड़ाई चल रही है. रोहिणी करणी सेना के साथ हैं और करणी सेना का दावा है जब तक रोहिणी का बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे. रोहिणी का कहना है कि अब मैं स्विट्जरलैंड से लौट आई हूं तो चंद्रशेखर रावण को बर्बाद करके छोड़ूंगी. रावण की लंका में आग लगा दूंगी.

अपने ऊपर हुए हमले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने इसे बड़ी साजिश करार दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है. कहां है कि सरकार मेरे ऊपर हुए हमले की जांच कराए.

सांसद चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि 'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया है. मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं. मेरे पास जो सूचनाएं और स्रोत हैं, वे गलत नहीं हैं. मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और हत्या की साजिश से लेकर बाराबंकी हिंसा में शामिल लोगों की भूमिका सामने लाई जाए.

' मैं अपने विरोधियों से भी कहना चाहता हूं—मौत तो एक दिन आनी है, मौत से डरकर जिया नहीं जा सकता. अगर मेरी मौत आपके हाथों लिखी होगी तो वह भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए और मेरे लोगों ने मुझे ताकत, हिम्मत और मेरा साथ दे दिया, तो याद रखिए, आप जैसे गुंडों को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा'.

'आज सवाल सिर्फ मेरी सुरक्षा का नहीं है। जब सुरक्षा प्राप्त एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद के साथ दिनदहाड़े पत्थरबाजी की जाए, पेट्रोल-डीजल जैसी ज्वलनशील चीजों से भरी बोतलों के जरिए गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया जाए और आरोपी इतने बेखौफ हों, तो सोचिए इस प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की सुरक्षा और न्याय की स्थिति क्या होगी'? मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं—डरने की जरूरत नहीं है. संघर्ष जारी रहेगा. मौत से डरकर जिया नहीं जा सकता.

नगीना सांसद ने आरोप लगाया कि मैंने पुलिस अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके लिए बहुत सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं. वह सारी चीजों को जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था. बिना पुलिस के संरक्षण के मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पीए को फोन देकर कहा बहुत व्यस्त हैं. मैंने उनसे कहा कि भाई इमरजेंसी है. मेरे लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है तो भी जवाब नहीं दिया. आजाद ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर आज जिला मुख्यालयों पर हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.

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