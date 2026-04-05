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बाराबंकी आसिफ हत्याकांड का खुलासा; 4 दोस्त ही निकले कातिल, जानें वजह

बाराबंकी: बाराबंकी पुलिस ने दो दिन पहले हुई एक युवक की निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए रविवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस हत्याकांड के पीछे जो वजह सामने आई है, उसे सुनकर हर कोई हैरान है. सफदरगंज थाना क्षेत्र के चौखंडी गांव में कल्याणी नदी के किनारे शनिवार सुबह 20 वर्षीय मोहम्मद आसिफ का लहूलुहान शव मिला था. आसिफ हैदराबाद में वेल्डिंग का काम करता था. हाल ही में ईद की छुट्टियों में अपने घर रामपुर कटरा आया था. वारदात के बाद आसिफ के भाई ने गांव के ही तौफीक और उसके साथियों पर हत्या का शक जताते हुए तहरीर दी थी.

मोबाइल कॉल डिटेल से खुला राज: पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने मौका-ए-वारदात का निरीक्षण कर खुलासे के लिए स्वाट, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की थीं. जांच के दौरान जब पुलिस ने आसिफ के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली, तो संदिग्धों की गतिविधियों का सुराग हाथ लगा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद अकील, शाहरुख और फैज़ को गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और वारदात में इस्तेमाल की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई. पकड़े गए सभी आरोपी आसिफ के गांव रामपुर कटरा में ही रहते हैं.

तौफीक आसिफ की बहन से बात करता था: थानाध्यक्ष अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि मुख्य आरोपी तौफीक आसिफ की बहन से मोबाइल पर बात करता था. इसका आसिफ विरोध करता था. इस बात को लेकर तौफीक आसिफ से रंजिश रखने लगा था. 3 अप्रैल को दोनों के बीच तीखी कहासुनी भी हुई थी. जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि आसिफ का भी आरोपी फैज़ और शाहरुख की बहन से बातचीत का मामला था. इस दोहरे विवाद के कारण चारों आरोपियों ने मिलकर आसिफ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.