ETV Bharat / state

बाराबंकी में गांधी जयंती पर हुआ अखण्ड सूत यज्ञ, आजादी के चरखे देखने को मिले

श्रीगांधी आश्रम में कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे सूत काटा.

बाराबंकी में अखंड सूत यज्ञ.
बाराबंकी में अखंड सूत यज्ञ. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी : गांधी जयंती के मौके पर श्रीगांधी आश्रम में "अखण्ड सूत यज्ञ" का आयोजन किया गया. इस दौरान यहां के कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे तक विभिन्न प्रकार के चरखों से सूत कात कर सूत गांधी जी को समर्पित किया. "अखण्ड सूत यज्ञ" मौके पर विभिन्न प्रकार के चरखों का प्रदर्शन भी देखने को मिला. इनमें रामायण, सुदर्शन, यरवदा, किसान और आधुनिक एनएमसी चरखे प्रमुख रहे.

बाराबंकी में गांधी जयंती पर अखण्ड सूत यज्ञ. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के मंत्री राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित इस यज्ञ के जरिये न केवल नई पीढ़ी को गांधी जी के सिद्धांतों, सादगी और श्रम के महत्व के प्रति जागरूक करना है, बल्कि आम जनमानस को विदेशी सामानों की बजाय स्वदेशी वस्तुओं एवं खादी को अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है. खादी हमारे देश की पहचान है. खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन को बढ़ावा देती है.

बाराबंकी में सूत कातते कर्मचारी.
बाराबंकी में सूत कातते कर्मचारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

महात्मा गांधी ने चरखा और खादी को अपना हथियार बनाया था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से खादी संकट से गुजर रही है. इसी खादी को बचाने और बढ़ाने के लिए बाराबंकी में "अखण्ड सूत यज्ञ" किया गया. इस यज्ञ में 24 घण्टे तक लगातार चरखों से सूत काता गया. इसके अलावा खादी अपनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन हुआ.

बाराबंकी में संकल्प गोष्ठी.
बाराबंकी में संकल्प गोष्ठी. (Photo Credit : ETV Bharat)
बाराबंकी में गाधी जयंती पर गोष्ठी.
बाराबंकी में गाधी जयंती पर गोष्ठी. (Photo Credit : ETV Bharat)

राजेश कुमार सिंह का कहना है कि गांधी आश्रम का प्रयास है कि युवाओं की पसंद की खादी तैयार की जाय. इसीलिए कई प्रकार की खादी तैयार की जा रही है. साथ ही सरकारी स्कूलों में खादी की ड्रेस, सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में पर्दे और चादरों का प्रयोग अनिवार्य करने की मांग सरकारी से की जा रही है.

यह भी पढ़ें : UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार; आज भी मौजूद है ऐतिहासिक चबूतरा

यह भी पढ़ें : गांधी जयंती पर सीएम योगी का ऐलान: उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी तक खादी पर मिलेगी 25% की छूट

TAGGED:

अखण्ड सूत यज्ञ
AKHAND SUT YAJNA
SPECIAL NEWS ON GANDHI JAYANTI
श्रीगांधी आश्रम बाराबंकी
BARABANKI AKHAND SUT YAJNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.