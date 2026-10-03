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बाराबंकी में गांधी जयंती पर हुआ अखण्ड सूत यज्ञ, आजादी के चरखे देखने को मिले

बाराबंकी में अखंड सूत यज्ञ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बाराबंकी : गांधी जयंती के मौके पर श्रीगांधी आश्रम में "अखण्ड सूत यज्ञ" का आयोजन किया गया. इस दौरान यहां के कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे तक विभिन्न प्रकार के चरखों से सूत कात कर सूत गांधी जी को समर्पित किया. "अखण्ड सूत यज्ञ" मौके पर विभिन्न प्रकार के चरखों का प्रदर्शन भी देखने को मिला. इनमें रामायण, सुदर्शन, यरवदा, किसान और आधुनिक एनएमसी चरखे प्रमुख रहे.