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यूपी में बाढ़ बारिश; एल्गिन ब्रिज का जलस्तर चेतावनी निशान पार, सरयू नदी में बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट

सरयू में जलस्तर बढ़ने पर गांव पहुंचे अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )