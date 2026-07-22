ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़ बारिश; एल्गिन ब्रिज का जलस्तर चेतावनी निशान पार, सरयू नदी में बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट

एल्गिन ब्रिज गेज पर मंगलवार शाम 6 बजे तक 105.790 मीटर दर्ज किया गया जो वार्निंग निशान को पार कर गया है.

सरयू में जलस्तर बढ़ने पर गांव पहुंचे अधिकारी.
सरयू में जलस्तर बढ़ने पर गांव पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी : मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश को देखते हुए बाराबंकी में घाघरा (सरयू) नदी में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है. घाघरा नदी का पानी एल्गिन ब्रिज गेज पर मंगलवार शाम 6 बजे तक 105.790 मीटर दर्ज किया गया जो वार्निंग निशान को पार कर गया है. हालांकि यह जलस्तर अभी खतरे के निशान से 0.28 सेंटीमीटर नीचे है. इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ में है. नदी के किनारे रहने वालों को सावधान कर दिया गया है.

सरयू में जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों के पास पहुंचे अधिकारी.
सरयू में जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों के पास पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)



बता दें, हर वर्ष बारिश के मौसम में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने पर घाघरा नदी में बाढ़ आ जाती है. जिसके चलते घाघरा नदी के किनारे बसने वाले तहसील रामनगर, रामसनेही घाट और सिरौलीगौसपुर के दर्जनों गांवों में बाढ़ आ जाती है. जिससे यहां के लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं और उनकी फसलें बाढ़ के पानी मे तबाह हो जाती हैं. लोगों को प्रशासन द्वारा बंधे पर बनाए जाने वाले आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया जाता है.

सरयू में बढ़ रहा जलस्तर.
सरयू में बढ़ रहा जलस्तर. (Photo Credit : ETV Bharat)



सरयू नदी के तेज बहाव के चलते नदी के किनारे का कटान तेज हो गया है. जिससे तराई की फसलों के पानी मे समाने का खतरा बढ़ गया है. इसको लेकर नदी के किनारे के गांवों के किसानों की चिंता बढ़ने लगी है. सूरतगंज ब्लॉक के हेतमापुर समेत रामनगर तहसील के बेलहरी,सुंदरनगर और मदरहा समेत दर्जन भर गांवों के लोग चिंतित हैं.

सरयू में बढ़ते जलस्तर से कटान तेज.
सरयू में बढ़ते जलस्तर से कटान तेज. (Photo Credit : ETV Bharat)

तहसीलदार रामनगर विपुल कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ से निपटने की हमारी तैयारियां पूरी हैं. बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिले में 22 राहत शिविर और 10 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है. इनमें 6 राहत शिविर और 3 बाढ़ चौकियां रामसनेही घाट तहसील में 9 राहत शिविर, 3 बाढ़ चौकियां रामनगर तहसील में और 7 राहत शिविर एवं 4 बाढ़ चौकियां तहसील सिरौलीगौसपुर में बनाई गई हैं. नेपाल से पानी छोड़े जाने की अभी कोई खबर नहीं है फिर भी हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं. एसडीएम रामनगर के साथ मंगलवार को नदी के किनारे के कई गांवों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया है. नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में सरयू खतरे के निशान से ऊपर, श्मशान घाट डूबा

यह भी पढ़ें : बलिया में सरयू नदी ने लिया विकराल रूप, बाढ़ की चपेट में 34 गांव

TAGGED:

FLOODS IN UP
FLOODS REPORT UP
FLOODS AND RAIN IN UP
BARABANKI ELGIN BRIDGE
BARABANKI FLOODS IN SARYU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.