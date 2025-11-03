ETV Bharat / state

सहारनपुर में डीजे बजाने पर रोकी बारात: दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, कई लोग घायल FIR दर्ज

एसपी देहात सागर जैन ने बताया, बोहढूपुर गांव में घुड़चढ़ी के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए थे. हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
हढूपुर गांव में बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:19 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
सहारनपुर: सहारनपुर के थाना नागल इलाके के बोहढूपुर गांव में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब घुड़चढ़ी के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए. समुदाय विशेष के लोगों ने न सिर्फ घुड़चढ़ी रुकवा दी, बल्कि विरोध करने पर मारपीट की. देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. दोनों समुदायों के युवकों के बीच मारपीट में कई युवक घायल हो गए.

दबंग युवकों ने घुड़चढ़ी रुकवाई: सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. देर रात सीओ देवबंद और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. पुलिस ने उसी रात मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. राजेश सैनी के बेटे नितिन सैनी की बारात जानी थी. रविवार की देर शाम घुड़चढ़ी की रस्म हो रही थी. रात करीब 9.30 बजे जैसे ही DJ पर नाचते हुए घुड़चढ़ी शमशाद के घर के पास पहुंची, तो वहां खड़े कुछ युवकों ने घुड़चढ़ी रुकवा दी.

डीजे बजाने पर हुई मारपीट (Video Credit: ETV Bharat)

हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे: आरोप है कि बारह लोगों ने घुड़चढ़ी रस्म के दौरान नाच रहे युवकों पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से घुड़चढ़ी रस्म में शामिल युवकों में भगदड़ मच गई और वे भागने लगे. बताया जा रहा है कि हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने हवा में फायरिंग भी की. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजकुमार चौहान पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और वारदात की जानकारी अधिकारियों को दी.

कई थानों की फोर्स रात में ही मौके पर पहुंची: सीओ देवबंद और कई थानों की फोर्स रात में ही मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि ग्राम बोहढूपुर निवासी राजेश सैनी ने दस नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. घायल युवक निखिल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
घुड़चढ़ी रस्म के दौरान हुई मारपीट. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद: अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. उधर, दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि उनसे डीजे की आवाज कम करने को कहा गया था. जिस पर गाली-गलौज हुई और फिर मारपीट हो गई.

Last Updated : November 3, 2025 at 3:44 PM IST

TAGGED:

SAHARANPUR CLASH IN TWO PARTIES
CLASH FOR PLAYING DJ IN SAHARANPUR
FIR LODGED
BARAAT STOPPED IN SAHARANPUR

