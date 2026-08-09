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पंचायत की बेहतर सेवा के लिए मुखिया मिंटू शेख को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण, 15 अगस्त को मिलेगा सम्मान

राष्ट्रपति निमंत्रण कार्ड के साथ मुखिया मिंटू शेख ( ईटीवी भारत )