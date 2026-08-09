पंचायत की बेहतर सेवा के लिए मुखिया मिंटू शेख को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण, 15 अगस्त को मिलेगा सम्मान
देवघर के बारा पंचायत के मुखिया मिंटू शेख द्वारा पंचायत में किए गए बेहतर कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे.
Published : August 9, 2026 at 1:00 PM IST
देवघर: जिले के सबसे पिछड़ा प्रखंड कहे जाने वाला करौ प्रखंड के बारा पंचायत के मुखिया मिंटू शेख को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. मिंटू शेख झारखंड के उन दो मुखियाओं में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है. वारा पंचायत के मुखिया को इस सम्मान के लिए चुने जाने पर पंचायत समेत क्षेत्र में खुशी की लहर है.
जिला प्रशासन ने की सहराना
जिला प्रशासन की ओर से बारा पंचायत के मुखिया मिंटू शेख के बेहतर कार्य और प्रयासों को देखते हुए उनका नाम उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया था. दरअसल, मिंटू शेख की ओर से अपने पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने और जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की गई है. जिला प्रशासन की ओर से भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की गई और अन्य पंचायतों के मुखियाओं से भी बेहतर कार्य करने की अपील की गई.
जनता की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं मिंटू शेख
अपनी इस उपलब्धि को लेकर बारा पंचायत के मुखिया मिंटू शेख बताते हैं कि वह अपनी जनता को सर्वोपरि समझते हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं. उनकी कोशिश रहती है कि पंचायत से जुड़े मामलों का समाधान पंचायती व्यवस्था के तहत ही हो जाए. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई पारिवारिक कलह को सुलह में बदलने का काम किया है. कई ऐसे परिवार थे, जो बिखरने के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पंचायत के परिवारों को जोड़ने का काम किया.
जनता की सुविधा के लिए अपने निजी पैसे भी करते हैं खर्च
इसके अलावा पंचायत की कृषि योग्य जमीनों में सिंचाई के लिए जर्जर और खराब पड़े एक डैम को उन्होंने अपने निजी खर्चे पर दुरुस्त करवाया. आज इससे सैकड़ों एकड़ जमीन में किसानों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है. मिंटू शेख ने अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि आज उन्हें भी कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो विकास कार्यों में बाधा डालती हैं. लेकिन वह क्षेत्र की जनता के सहयोग और संविधान की जानकारी के आधार पर अधिकारियों से लड़कर अपने क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करते हैं.
डाक विभाग ने सौंपा राष्ट्रपति सम्मान का निमंत्रण
मिंटू शेख को राष्ट्रपति सम्मान का आमंत्रण डाक विभाग की ओर से विधिवत सभी नियमों के अनुसार सौंपा गया. डाक विभाग के पोस्ट इंस्पेक्टर निर्मल कुमार और दीपक कुमार ने उनके घर जाकर आमंत्रण पत्र सौंपा. आमंत्रण पत्र सौंपने के बाद मुखिया मिंटू शेख से विधिवत हस्ताक्षर भी लिया गया.
ग्रामीणों ने की मुखिया के कार्यों की सराहना
वहीं, बारा पंचायत के आम लोगों ने कहा कि उनके मुखिया मिंटू शेख पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करते हैं. ग्रामीण मोहम्मद अनवर बताते हैं कि उनके मुखिया 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं. पंचायत के किसी भी जनता को उनके पास किसी भी वक्त जाने में हिचकिचाहट नहीं होती है.
घर-घर जाकर मुखिया खुद देते हैं जानकारी
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए मुखिया खुद घर-घर जाते हैं. जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें खुद उनके घर जाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं. मुखिया मिंटू शेख के जनता के प्रति इसी समर्पण और सद्भाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से उनके नाम को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित कर उच्च अधिकारियों तक भेजा गया था.
मुखिया मिंटू शेख के साथ काम करने वाले वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव और सहयोगी जनप्रतिनिधि भी उनके कार्य करने के तरीके की प्रशंसा करते हैं. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद बारा पंचायत के मुखिया मिंटू शेख ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जब तक जनता के लिए सुलभ नहीं होंगे, तब तक जनता की समस्याओं का जड़ से समाधान नहीं हो पाएगा.
जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान में है असीम शक्तियां: मुखिया
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में जनप्रतिनिधियों को असीम शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं और यह सभी शक्तियां जनता की बदौलत ही संभव हो पाती हैं. इसी वजह से वह अपनी जनता को ही परिवार समझते हैं और उनके घर के बाहरी मामलों के साथ-साथ भीतरी मामलों की भी जानकारी रखते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं.
इसी वजह से छोटे-मोटे विवाद और पारिवारिक घटनाओं को पुलिस-प्रशासन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है. पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता है. यही वजह है कि प्रशासन की नजर में वारा पंचायत की एक अच्छी छवि बनी हुई है. अब मुखिया मिंटू शेख और बारा पंचायत के लोगों को 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जब राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मानित किए जाने का गौरवपूर्ण पल आएगा.
ये भी पढ़ें: जल जीवन मिशन लाया रंग, राष्ट्रपति के हाथों मुखिया को सम्मान, पंचायत के हर घर तक पहुंच रहा पेयजल
रांची के दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार, समाजसेवा और नेतृत्व क्षमता के लिए मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
रांची विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम, दो एनएसएस स्वयंसेवक का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन