किन्नर के साथ मारपीट मामलाः बार संचालक ने दी सफाई, कहा- विवाद में नहीं थी भूमिका, हो रहा लाखों का नुकसान

रांची के अरगोड़ा चौक स्थित बार में ग्राहक और किन्नर के बीच मारपीट मामले को लेकर बार संचालक ने सफाई दी है.

BAR OWNER REACTION ON CLASH
बार संचालक वीरेंद्र कुमार साहू (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 6:43 PM IST

रांची: अरगोड़ा चौक स्थित एक लिकर बार में किन्नर के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. बीते दिन बार में पहुंचे एक ग्राहक द्वारा किन्नर के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई थी. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय क्षेत्र में तनाव बढ़ाया, बल्कि किन्नर समुदाय ने इसका विरोध करते हुए अरगोड़ा चौक में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की.

मामले के तूल पकड़ने के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से बार परिसर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बार की लाइसेंसिंग, माइक्रोब्रुअरी अनुमति, बिक्री पंजी, सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई.

मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते बार संचालक (ईटीवी भारत)


ग्राहक ने की थी विवाद की शुरुआत

सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि एक ग्राहक ने बार के भीतर किन्नर के साथ दुर्व्यवहार किया. जब किन्नर ने विरोध किया तो स्थिति हाथापाई में बदल गई. इसके बाद अन्य ग्राहक भी विवाद में शामिल हो गए और माहौल बिगड़ गया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंची और स्थिति को शांत किया.


बार मालिक ने दी सफाई, कहा-स्टाफ की कोई गलती नहीं

बार मालिक ने बताया कि घटना पूरी तरह ग्राहकों के बीच हुई थी और स्टाफ ने माहौल शांत कराने की कोशिश की. उनका कहना है कि न तो किसी कर्मचारी ने किन्नर के साथ कोई बदसलूकी की और न ही विवाद में उनकी कोई भूमिका थी. बार मालिक ने यह भी कहा कि घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन बार को बंद करा दिया है. जिसके कारण रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे सभी नियमों का पालन कर रहे थे. लाइसेंस, माइक्रोब्रुअरी की अनुमति, मापतौल का सत्यापन और सभी दस्तावेज वैध हैं. बार संचालक ने कहा कि घटना ग्राहकों के बीच हुई और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है.

किन्नर समुदाय ने जताई नाराजगी

दूसरी ओर किन्नर समुदाय ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि शहर में अब भी उनके प्रति असम्मान और हिंसा की मानसिकता मौजूद है. कैंडल मार्च के दौरान किन्नर समुदाय के सदस्यों ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसका इंतजाम प्रशासन सुनिश्चित करे.

प्रशासन की कार्रवाई जारी

उत्पाद विभाग ने बार के स्टोर रूम और माइक्रोब्रुअरी के एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया है. बार संचालक से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना ने सुरक्षा व्यवस्था, बार संचालन और संवेदनशील समूहों के प्रति व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन की भूमिका पर भी स्थानीय लोगों की निगाहें टिकी हुई हैंेे.

