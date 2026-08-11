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ILS रांची में BCI की एक साल की संबद्धता, कोर्ट की सुनवाई के बीच छात्रों को राहत

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS), रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया.

जस्टिस आनंदा सेन की बेंच में WPC 141/2026, Ambesh Kumar Choubey & Others vs. State of Jharkhand & Others मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को एक वर्ष के लिए संबद्धता प्रदान कर दी है. यह संबद्धता कुछ शर्तों के साथ दी गई है. शेष कमियों को अगले छह महीने में दूर कर इसका अनुपालन शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.

यह मामला ILS में BCI के निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि संस्थान में BCI के कई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और कई कमियां थीं. बताया गया कि वर्ष 2024 से ही BCI की ओर से विश्वविद्यालय को इन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश और चेतावनी दी जा रही थी. साथ ही निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में वर्ष 2025 में नए दाखिले पर भी रोक की स्थिति बन सकती थी. इसके बावजूद दाखिला लिए जाने के बाद छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख किया.

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से नए दाखिले पर रोक भी लगाई गई थी, जिसे कुछ समय पहले हटा दिया गया. इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से BCI के मानकों को पूरा करने की दिशा में कई कदम उठाए गए. कोर्ट में लगातार हुई सुनवाई और विद्यार्थियों की ओर से रखी गई दलीलों के बीच विश्वविद्यालय ने BCI के समक्ष संबद्धता के लिए आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा किया. इसके बाद BCI ने एक वर्ष के लिए संबद्धता प्रदान की है.

विश्वविद्यालय की ओर से ILS में चार फैकल्टी और एक डायरेक्टर की नियुक्ति भी की गई है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बाकी है. उनके अनुसार BCI के नियमों के मुताबिक लॉ कॉलेज में फैकल्टी और डायरेक्टर की नियुक्ति स्थायी आधार पर होनी चाहिए, जबकि वर्तमान नियुक्तियों को लेकर यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.