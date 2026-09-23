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हिमाचल बार काउंसिल में दो महिला अधिवक्ता मनोनीत, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ा महिला प्रतिनिधित्व

शिमला: बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश बार काउंसिल में दो महिला अधिवक्ताओं को सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता देवयानी शर्मा और अधिवक्ता राजविंदर कौर संधू को बार काउंसिल का सदस्य बनाया गया है.

इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद दोनों नामों को मंजूरी दी गई. यह मनोनयन सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका योगमाया एमजी बनाम केंद्र सरकार व अन्य मामले में 4 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है.

दरअसल बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 7 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर 18 निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप अब दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश की सहमति और बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श के बाद 15 सितंबर 2026 को दोनों महिला अधिवक्ताओं के मनोनयन का निर्णय लिया गया. इस प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता देवयानी शर्मा और अधिवक्ता राजविंदर कौर संधू को राज्य बार काउंसिल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. अधिसूचना में दोनों के मनोनयन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन से जोड़ते हुए प्रक्रिया पूरी की गई है.