धनबाद बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल, रास्ता बंद होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश

धनबाद: सदर अस्पताल परिसर के भीतर वर्षों से उपयोग में रहे आवागमन मार्ग को बंद किए जाने के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. अधिवक्ताओं के पेन डाउन स्ट्राइक के चलते धनबाद कोर्ट में सभी न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं. इसका सीधा असर आम वादकारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ रहा है.

बार एसोसिएशन का कहना है कि सदर अस्पताल परिसर से होकर बार भवन तक जाने वाला यह रास्ता अधिवक्ताओं के आवागमन, वाहन पार्किंग और न्यायालय से जुड़े कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था. हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कर इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायालय आने वाले आम नागरिकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जानकारी देते बार एसोसिएशन के महासचिव (ETV BHARAT)

रास्ता बंद किए जाने के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च निकाला था. इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग उठाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी और बढ़ गई.