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जालौन में बार संघ अध्यक्ष की किडनैपिंग के बाद हत्या; कानपुर में शव मिला, हिरासत में 3 संदिग्ध

जालौन में बार संघ अध्यक्ष की किडनैपिंग के बाद हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: कालपी थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता और बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है. उनका शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में हत्या की जड़ में जमीन से जुड़ा पुराने विवाद की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि शनिवार को मुकदमे की पैरवी लिए गयादीन अहिरवार (70) न्यायालय पहुंचे थे. वहां से निकलने लगे तो एक व्यक्ति उनसे मिलने पहुंचा. किसी फाइल पर बातचीत का बहाना बनाकर वह अधिवक्ता को गाड़ी में ले गया. वहां चार-पांच लोग पहले से मौजूद थे.

पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत. (Video Credit: ETV Bharat) इसके कुछ हीं देर के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद तत्काल पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी. रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से रात में हीं तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया. इनकी निशानदेही पर वरिष्ठ अधिवक्ता का शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है. पंचनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में यह बात निकलकर आई है कि हत्या के पीछे की वजह पुराना जमीन का विवाद है. अभी और पूछताछ और पड़ताल की जा रही है. परिवार ने क्या बताया: परिजनों ने बताया कि गयादीन अहिरवार शनिवार को उरई न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे. वहां से लौटते समय दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उन्होंने अपने बेटे हर्ष को फोन करके मुन्ना फुल पावर चौराहे पर बुलाया. कहा कि उन्हें दुर्गा मंदिर के पास एक क्लाइंट से मुकदमे की फाइल लेनी है. बेटा उन्हें अपनी स्कूटी पर बैठाकर दुर्गा मंदिर चौराहे तक पहुंचा. वहां पहले से एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, जिस पर पीछे की नंबर प्लेट नहीं लगी थी. हर्ष के अनुसार, कार में पहले से तीन लोग बैठे थे और उसके पिता की उनसे फोन पर बातचीत हो रही थी. बेटे ने बताया कि कार से दो लोग नीचे उतरे और गयादीन अहिरवार से कहा कि चाचा, थोड़ा चाय-नाश्ता कर लीजिए. इसके बाद फाइल दे देंगे.