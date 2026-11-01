जालौन में बार संघ अध्यक्ष की किडनैपिंग के बाद हत्या; कानपुर में शव मिला, हिरासत में 3 संदिग्ध
वरिष्ठ अधिवक्ता कालपी के कागजीपुरा इलाके के निवासी थे. वह लंबे समय से वकालत के पेशे से जुड़े थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:15 PM IST
जालौन: कालपी थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता और बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है. उनका शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में हत्या की जड़ में जमीन से जुड़ा पुराने विवाद की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि शनिवार को मुकदमे की पैरवी लिए गयादीन अहिरवार (70) न्यायालय पहुंचे थे. वहां से निकलने लगे तो एक व्यक्ति उनसे मिलने पहुंचा. किसी फाइल पर बातचीत का बहाना बनाकर वह अधिवक्ता को गाड़ी में ले गया. वहां चार-पांच लोग पहले से मौजूद थे.
इसके कुछ हीं देर के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद तत्काल पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी. रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से रात में हीं तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया.
इनकी निशानदेही पर वरिष्ठ अधिवक्ता का शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है. पंचनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में यह बात निकलकर आई है कि हत्या के पीछे की वजह पुराना जमीन का विवाद है. अभी और पूछताछ और पड़ताल की जा रही है.
परिवार ने क्या बताया: परिजनों ने बताया कि गयादीन अहिरवार शनिवार को उरई न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे. वहां से लौटते समय दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उन्होंने अपने बेटे हर्ष को फोन करके मुन्ना फुल पावर चौराहे पर बुलाया.
कहा कि उन्हें दुर्गा मंदिर के पास एक क्लाइंट से मुकदमे की फाइल लेनी है. बेटा उन्हें अपनी स्कूटी पर बैठाकर दुर्गा मंदिर चौराहे तक पहुंचा. वहां पहले से एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, जिस पर पीछे की नंबर प्लेट नहीं लगी थी.
हर्ष के अनुसार, कार में पहले से तीन लोग बैठे थे और उसके पिता की उनसे फोन पर बातचीत हो रही थी. बेटे ने बताया कि कार से दो लोग नीचे उतरे और गयादीन अहिरवार से कहा कि चाचा, थोड़ा चाय-नाश्ता कर लीजिए. इसके बाद फाइल दे देंगे.
इसके बाद दोनों ने उन्हें कार में बैठा लिया और गाड़ी आलमपुर चौराहे की तरफ हाईवे पर निकल गई. हर्ष अपनी स्कूटी से काफी दूर तक कार के पीछे गया, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई. इसके बाद वह घर लौट आया.
काफी देर तक पिता के वापस नहीं आने पर जब फोन किया तो उनका मोबाइल बंद मिला. जिस नंबर से उन्हें फोन आया था, वह भी स्विच ऑफ हो गया. परिवार को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को सूचना दी गई.
एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन का विवाद सामने आया है. पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. घटना में इस्तेमाल कार और अन्य साक्ष्य बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है.
कौन थे गयादीन अहिरवार: वरिष्ठ अधिवक्ता कालपी के कागजीपुरा इलाके के निवासी थे. वह लंबे समय से वकालत के पेशे से जुड़े थे. वर्ष 1981 से कालपी में सिविल एवं क्रिमिनल मामलों की पैरवी कर रहे थे. 8 मई 2026 को हुए चुनाव में जीत दर्ज कर वह चौथी बार कालपी बार संघ के अध्यक्ष बने थे.
उनके परिवार में पत्नी राजेश्वरी, तीन बेटे और दो बेटियां हैं. उनके एक बेटे गौरव मित्रा का 31 अक्टूबर 2025 को निधन हो चुका है. बड़ा बेटा सौरभ लखनऊ में काम करता है, जबकि छोटा बेटा हर्ष कालपी में ही रहता है.
जिले में वरिष्ठ अधिवक्ता की किडनैपिंग और हत्या से पुलिस भी हैरान है. पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि वारदात की पूरी साजिश किसने रची? जमीन विवाद में कौन-कौन शामिल थे और अधिवक्ता को फोन कर बुलाने से लेकर उनकी हत्या तक की घटना को किस तरह अंजाम दिया गया.
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