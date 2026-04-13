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'पुलिस वाले को कोर्ट परिसर में घुसने नहीं देंगे' SP ऑफिस पर वकीलों का प्रदर्शन, जानिए पूरा मामला

वकीलों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कुचामनसिटी : डीडवाना में पुलिस की ओर से वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में सोमवार को जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीडवाना थाना अधिकारी को हटाने की मांग की. इस मौके पर वकीलों ने एसपी रिचा तोमर को ज्ञापन देने का प्रयास किया. वकीलों ने SP को अपने चैंबर से बाहर आकर ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन काफी देर तक जब SP चैंबर से बाहर नहीं आईं तो वकीलों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने ज्ञापन को आग लगा दी. राजस्थान हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट मंसूर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हम वकील हैं. मर्यादा में रहते हुए कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए थे. उनका आरोप है कि एसपी ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. पुलिस प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए थी. बार संघ डीडवाना के अध्यक्ष हाकम अली खान ने आरोप लगाया कि हमारे साथी अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया. इसे लेकर आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन एसपी ज्ञापन लेने के लिए नहीं आईं. इसके बाद हमने ज्ञापन की प्रति जलाई. अब पुलिस को कोर्ट में नहीं घुसने देंगे. SP ऑफिस पर बार संघ के वकीलों का प्रदर्शन (ETV Bharat)