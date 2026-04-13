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'पुलिस वाले को कोर्ट परिसर में घुसने नहीं देंगे' SP ऑफिस पर वकीलों का प्रदर्शन, जानिए पूरा मामला

SP चैंबर से बाहर नहीं आईं तो वकीलों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने ज्ञापन को आग लगा दी.

वकीलों का प्रदर्शन
वकीलों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 5:13 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 5:32 PM IST

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कुचामनसिटी : डीडवाना में पुलिस की ओर से वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में सोमवार को जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीडवाना थाना अधिकारी को हटाने की मांग की. इस मौके पर वकीलों ने एसपी रिचा तोमर को ज्ञापन देने का प्रयास किया. वकीलों ने SP को अपने चैंबर से बाहर आकर ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन काफी देर तक जब SP चैंबर से बाहर नहीं आईं तो वकीलों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने ज्ञापन को आग लगा दी.

राजस्थान हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट मंसूर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हम वकील हैं. मर्यादा में रहते हुए कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए थे. उनका आरोप है कि एसपी ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. पुलिस प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए थी. बार संघ डीडवाना के अध्यक्ष हाकम अली खान ने आरोप लगाया कि हमारे साथी अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया. इसे लेकर आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन एसपी ज्ञापन लेने के लिए नहीं आईं. इसके बाद हमने ज्ञापन की प्रति जलाई. अब पुलिस को कोर्ट में नहीं घुसने देंगे.

SP ऑफिस पर बार संघ के वकीलों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पढ़ें. अजमेर में वकीलों का कार्य बहिष्कार, ब्यावर के अधिवक्ताओं ने भी दिया समर्थन

एडवोकेट जय प्रकाश चौधरी ने बताया कि सीनियर अधिवक्ता हकीम खान अपनी गाड़ी का काम करने के लिए गए थे. किसी व्यक्ति ने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया. आरोप है कि इसकी शिकायत लेकर जब हकीम खान डीडवाना थाने में गए तो थाना अधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की. उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था. थाना प्रभारी राजेंद्र कमांडो की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय गए, लेकिन एसपी बाहर नहीं निकलीं और हमारी कोई बात नहीं सुनी.

पुलिस का यह व्यवहार न केवल अनुचित है, बल्कि असंवैधानिक भी है. अगर वकीलों के साथ पुलिस का ऐसा अनुचित रवैया है, तो आमजन के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा यह समझा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार डीडवाना थाना अधिकारी ने वकीलों के साथ अभद्रता की है, वैसा ही व्यवहार अब डीडवाना एसपी भी कर रही हैं. वो वकीलों की सुनवाई तक नहीं कर रहीं. ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अगर वकीलों की ही पुलिस सुनवाई नहीं करती, तो आमजन की सुनवाई कैसे की जाती होगी?

Last Updated : April 13, 2026 at 5:32 PM IST

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