हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए डीसीएस रावत, महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी की जीत
नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, रावत को 668 वोट मिले
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 16, 2025 at 7:03 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है. सोमवार रात मतगणना के बाद डीसीएस रावत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं. महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी को जीत मिली है. सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शाम 5 बजे शुरू हुई थी.
डीसीएस रावत बने उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष: नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की है. विजयी डीसीएस रावत को 668 वोट मिले. दूसरे नंबर पर रहे डीके जोशी को उनके आधे से भी कम 251 वोट मिले. तीसरे स्थान पर रहीं मनीषा भंडारी को 127 वोट प्राप्त हुए. चौथे नंबर पर रहीं अंजली भार्गव को सिर्फ 53 वोट मिले.
सौरभ अधिकारी ने जीता महासचिव का चुनाव: महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी विजयी हुए हैं. सौरभ को 436 वोट मिले. उनके प्रतिद्वंद्वी अक्षय लटवाल ने तगड़ी टक्कर दी. अक्षय को 419 वोट मिले और वो सिर्फ 17 वोट से चुनाव हार गए. भूपेंद्र कोरंगा को 246 वोट मिले.
सुशील वशिष्ठ चुने गए वरिष्ठ उपाध्यक्ष: वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सामान्य) के लिए सुशील वशिष्ठ को 570 वोट प्राप्त हुए. प्रेम कौशल को 515 वोट मिले. महिला उपाध्यक्ष पद पर मीना बिष्ट को 723 वोट मिले जबकि चेतना लटवाल को 356 वोट पाकर संतोष करना पड़ा. उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 1,779 में से 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले.
चुनाव में 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले: नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रात करीब 12 बजे परिणाम आए. सुबह से ही मतदान और मतगणना को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा गया. 1,779 मतदाताओं में से 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले. हाईकोर्ट परिसर में सुबह दस बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम चार बजे तक चला. चुनाव अधिकारी के निर्देशन में शाम पांच बजे से मतगणना शुरू हुई. अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत शुरू से ही आगे रहे. उन्होंने एकतरफा जीत हासिल की. महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी और आकाश लटवाल के बीच कांटे की टक्कर रही.
इनका हुआ निर्विरोध निर्वाचन: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कनिष्ठ कार्यकारिणी के चार सामान्य सदस्य पद हेतु देवेन्द्र सिंह, गौरव पंवार, नीलम गोदियाल, पंकज सेमवाल, रुचित तिवारी, सिद्धार्थ सिंह नेगी, स्वलेहा हुसैन (सना) एवं विक्रम सिंह धपोला, कुल आठ प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला रहा.
ये वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए: वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों के लिये 6 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था. लेकिन सौरभ पांडे द्वारा नाम वापस लेने के बाद भुवनेश जोशी, मनोज कुमार शर्मा, निरंजन कुमार भट्ट, शिवांगी गंगवार एवं विश्व प्रकाश बहुगुणा का निर्विरोध चुने गए.
गौरव कांडपाल बने कनिष्ठ उपाध्यक्ष: इसके अलावा कनिष्ठ उपाध्यक्ष के सामान्य पद हेतु गौरव काण्डपाल, उप सचिव (प्रशासन) के पद हेतु विश्वस्त काण्डपाल, उपसचिव (प्रेस) के पद पर प्रसन्ना कर्नाटक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर अविदित नौलियाल, वरिष्ठ कार्यकारिणी (महिला) के पद पर श्रुति जोशी, कनिष्ठ कार्यकारिणी (महिला) के पद पर उन्नति पंत भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने में मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली के अलावा सलाहकार रविंद्र सिंह बिष्ट, कमलेश कुमार तिवारी, राजेश जोशी, भास्कर जोशी, गोपाल के वर्मा, राजकुमार, प्रदीप लोहनी, एसएस चौधरी, डी एस बनकोटी, कौशल साह जगाती, मनीष बिष्ट, सूर्यकान्त मैठाणी, तपन सिंह, विकास उनियाल, मीनाक्षी शर्मा, राघव सिंघल, शीतल सेलवाल, वन्दना मेहरा, रजनी सुप्याल लटवाल, संगीता मौजूद रहे.
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ने वादे पूरे करने का आश्वासन दिया: वहीं अध्यक्ष बनने के बाद डीसीएस रावत ने कहा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उन्हें अवश्य पूरा करेंगे. हमेशा अधिवक्ताओं के दुख-सुख के साथी रहेंगे. हाल ही में तैयार हुए अधिवक्ता चैंबर जरूरमंद अधिवक्ताओं को पारदर्शिता के साथ आवंटित किए जाएंगे. ट्रिब्यूनल की कोर्ट हाईकोर्ट परिसर में ही स्थापित कराने, पुस्तकालय में पीडीएफ सिस्टम लागू करने, जूनियर अधिवक्ताओं के लिये फंड की व्यवस्था करने की दिशा में काम किया जाएगा.
न्यायाधीश भी पहुंचे मतदान स्थल: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति आलोक महरा भी मतदान स्थल पहुंचे. ये सभी न्यायाधीश पूर्व में हाईकोर्ट बार के सदस्य रहे हैं. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट बार एसोसियशन के अध्यक्ष भी रहे हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली, सलाहकार रविंद्र बिष्ट, पर्यवेक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी कांडपाल, डॉ. महेंद्र पाल सहित चुनाव अधिकारियों की टीम शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था में जुटे रहे. मतदान के लिये राज्य के सुदूरवर्ती जिलों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित सभी जिलों से अधिवक्ता यहां पहुंचे थे.
