ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए डीसीएस रावत, महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी की जीत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है. सोमवार रात मतगणना के बाद डीसीएस रावत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं. महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी को जीत मिली है. सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शाम 5 बजे शुरू हुई थी.

डीसीएस रावत बने उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष: नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की है. विजयी डीसीएस रावत को 668 वोट मिले. दूसरे नंबर पर रहे डीके जोशी को उनके आधे से भी कम 251 वोट मिले. तीसरे स्थान पर रहीं मनीषा भंडारी को 127 वोट प्राप्त हुए. चौथे नंबर पर रहीं अंजली भार्गव को सिर्फ 53 वोट मिले.

सौरभ अधिकारी ने जीता महासचिव का चुनाव: महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी विजयी हुए हैं. सौरभ को 436 वोट मिले. उनके प्रतिद्वंद्वी अक्षय लटवाल ने तगड़ी टक्कर दी. अक्षय को 419 वोट मिले और वो सिर्फ 17 वोट से चुनाव हार गए. भूपेंद्र कोरंगा को 246 वोट मिले.

सुशील वशिष्ठ चुने गए वरिष्ठ उपाध्यक्ष: वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सामान्य) के लिए सुशील वशिष्ठ को 570 वोट प्राप्त हुए. प्रेम कौशल को 515 वोट मिले. महिला उपाध्यक्ष पद पर मीना बिष्ट को 723 वोट मिले जबकि चेतना लटवाल को 356 वोट पाकर संतोष करना पड़ा. उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 1,779 में से 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले.

चुनाव में 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले: नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रात करीब 12 बजे परिणाम आए. सुबह से ही मतदान और मतगणना को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा गया. 1,779 मतदाताओं में से 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले. हाईकोर्ट परिसर में सुबह दस बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम चार बजे तक चला. चुनाव अधिकारी के निर्देशन में शाम पांच बजे से मतगणना शुरू हुई. अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत शुरू से ही आगे रहे. उन्होंने एकतरफा जीत हासिल की. महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी और आकाश लटवाल के बीच कांटे की टक्कर रही.

इनका हुआ निर्विरोध निर्वाचन: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कनिष्ठ कार्यकारिणी के चार सामान्य सदस्य पद हेतु देवेन्द्र सिंह, गौरव पंवार, नीलम गोदियाल, पंकज सेमवाल, रुचित तिवारी, सिद्धार्थ सिंह नेगी, स्वलेहा हुसैन (सना) एवं विक्रम सिंह धपोला, कुल आठ प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला रहा.