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देहरादून में वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान, जिलाधिकारी के ट्रांसफर की मांग, जानिए पूरा मामला

अधिवक्ता पर की गई कार्रवाई के बाद बार एसोसिएशन में आक्रोश ( Photo-ETV Bharat )