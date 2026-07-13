यात्रीगण ध्यान दें! बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस रहेगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला रूट और समय.. देखें लिस्ट
बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस 21-22 जुलाई रद्द, कई ट्रेनों का मार्ग और समय बदला. गोरखपुर कैंट–उनौला दोहरीकरण व सीआरएस निरीक्षण. देखें लिस्ट-
Published : July 13, 2026 at 11:27 AM IST
मोतिहारी: पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. वाराणसी रेल मंडल के गोरखपुर कैंट और उनौला स्टेशनों के बीच पैच दोहरीकरण के कमीशनिंग कार्य के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं. इस दौरान 16 जुलाई से 21 जुलाई तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा.
कई ट्रेनों का मार्ग और समय बदला: 21 जुलाई को रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा नए ट्रैक का निरीक्षण प्रस्तावित है. इसी वजह से कई ट्रेनों को रद्द, परिवर्तित मार्ग से संचालित करने और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है. सबसे बड़ा असर बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस के यात्रियों पर पड़ेगा.
बापूधाम मोतिहारी–आनंद विहार एक्सप्रेस रद्द: रेलवे के अनुसार 21 जुलाई को बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार जाने वाली बापूधाम मोतिहारी–आनंद विहार एक्सप्रेस रद्द रहेगी. वहीं 22 जुलाई को आनंद विहार से बापूधाम मोतिहारी आने वाली इसी ट्रेन का संचालन भी निरस्त रहेगा. ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.
ललितग्राम–नई दिल्ली एक्सप्रेस का बदला रूट: रेलवे ने कई अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग भी बदल दिया है. 21 जुलाई को चलने वाली 15565 ललितग्राम–नई दिल्ली एक्सप्रेस अपने सामान्य मार्ग के बजाय छपरा–वाराणसी–अयोध्या कैंट–बाराबंकी होकर चलेगी. वहीं 19 और 21 जुलाई को 15707 कटिहार–अमृतसर एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग छपरा–जौनपुर–अयोध्या कैंट–बाराबंकी के रास्ते संचालित की जाएगी.
मथुरा–छपरा एक्सप्रेस का बदला रूट: इसी प्रकार 20 जुलाई को गुवाहाटी से रवाना होने वाली 15651 गुवाहाटी–जम्मूतवी एक्सप्रेस भी छपरा–जौनपुर–अयोध्या कैंट–बाराबंकी मार्ग से होकर चलेगी. 21 जुलाई को चलने वाली 15110 मथुरा–छपरा एक्सप्रेस को कानपुर सेंट्रल–प्रयागराज–बनारस–वाराणसी–भटनी–छपरा मार्ग से चलाया जाएगा. इस बदलाव के कारण यह ट्रेन लखनऊ नहीं जाएगी, जिससे लखनऊ के यात्रियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस का रूट: 21 जुलाई को 12565 दरभंगा–नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी. वहीं 20 जुलाई से चलने वाली 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस को छपरा–वाराणसी–सुल्तानपुर मार्ग से चलाया जाएगा. 20 जुलाई को हावड़ा से प्रस्थान करने वाली 13019 बाघ एक्सप्रेस भी छपरा–वाराणसी–अयोध्या कैंट–बाराबंकी के रास्ते संचालित होगी.
दोहरीकरण कार्य की वजह से परिवर्तन: इसके अलावा 21 जुलाई को 19725 खातीपुरा–दरभंगा एक्सप्रेस को बाराबंकी–अयोध्या कैंट–शाहगंज–मऊ–भटनी–सीवान–थावे मार्ग से चलाया जाएगा. रेलवे का कहना है कि यह परिवर्तन दोहरीकरण कार्य को सुरक्षित और समय पर पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
इन ट्रेनों का बदला गंतव्य और प्रस्थान स्टेशन: कुछ ट्रेनों के गंतव्य और प्रस्थान स्टेशन में भी अस्थायी बदलाव किया गया है. 20 और 21 जुलाई को गोमतीनगर से चलने वाली 15082 गोमतीनगर–गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर तक नहीं जाएगी, बल्कि आनंद नगर स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी. इसी तरह 20 और 21 जुलाई को गोरखपुर से चलने वाली 15081 गोरखपुर–गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के बजाय आनंद नगर स्टेशन से रवाना होगी.
पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बदला समय: रेलवे ने कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया है. 20 जुलाई को लखनऊ जंक्शन से चलने वाली 15034 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 120 मिनट यानी दो घंटे की देरी से रवाना होगी. वहीं 21 जुलाई को बरौनी से चलने वाली 19038 बरौनी–बांद्रा अवध एक्सप्रेस करीब पांच घंटे विलंब से चलेगी. 12557 मुजफ्फरपुर–आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से चार घंटे देरी से रवाना होगी. जबकि गोरखपुर से चलने वाली 12555 गोरखपुर–बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस लगभग एक घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी.
चेक कर लें ट्रेन की वर्तमान स्थिति: रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति, प्रस्थान समय और मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. स्टेशन मास्टर रणवीर कुमार ने बताया कि गोरखपुर कैंट–उनौला सेक्शन में दोहरीकरण कार्य और रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के कारण यह अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं.
"यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन और अधिक सुगम, सुरक्षित तथा तेज गति से हो सकेगा. यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी अवश्य जांच लें."-रणवीर कुमार, स्टेशन मास्टर, जमालपुर
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