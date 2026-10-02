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जब मध्य प्रदेश के इटारसी में एक रात ठहरे थे बापू, आज भी दीवारों पर जिंदा है गांधीजी की याद

नर्मदापुरम : आज जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद करेगा, तब इटारसी के लिए यह दिन सिर्फ गांधीजी को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि शहर से जुड़ी उस ऐतिहासिक याद को फिर से जीवंत करने का मौका भी है, जब बापू खुद इटारसी आए थे और एक रात यहां ठहरे थे. रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित सेठ लख्मीचंद गोठी धर्मशाला आज भी उस ऐतिहासिक यात्रा की गवाह है.

करीब 93 साल पहले 30 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी वर्धा से ट्रेन के जरिए इटारसी पहुंचे थे. उस दौर में इटारसी आज की तरह होटल और लॉज वाला शहर नहीं था. यात्रियों के ठहरने के लिए गोठी धर्मशाला प्रमुख स्थानों में शामिल थी. गांधीजी भी इसी धर्मशाला में ठहरे. बापू के यहां रुकने की याद आज भी धर्मशाला की दीवारों और वहां सुरक्षित रखे दस्तावेजों में दर्ज है.

गांधीजी के लिए स्वच्छता केवल साफ-सफाई का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम थी. गोठी धर्मशाला की व्यवस्था और यहां सभी वर्गों को मिलने वाले स्थान ने उन्हें प्रभावित किया था. धर्मशाला के संबंध में गांधीजी की ओर से दर्ज प्रशंसा संदेश में संचालकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वच्छता और अजा वर्ग के लोगों को भी स्थान दिए जाने की बात कही गई थी. यही वजह है कि इटारसी की इस धर्मशाला का इतिहास केवल एक पुराने भवन का इतिहास नहीं है, यह उस दौर की सामाजिक सोच और गांधीजी के समानता एवं स्वच्छता के संदेश से भी जुड़ा हुआ है.

93 साल बाद भी बापू की यादों का ठिकाना (Etv Bharat)

जहां बापू ठहरे, वहीं नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी आए

गोठी धर्मशाला की ऐतिहासिकता केवल गांधीजी तक सीमित नहीं है. देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 22 अप्रैल 1935 को नागपुर जाते समय यहां कुछ देर ठहरे थे. इसके बाद 14 अगस्त 1935 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी वर्धा से प्रयाग जाते समय अपने साथियों के साथ करीब तीन घंटे इस धर्मशाला में रुके थे. इसके अलावा काका कालेलकर, सुचेता कृपलानी और रविशंकर शुक्ल जैसी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख हस्तियों के भी यहां ठहरने का उल्लेख मिलता है.

93 साल बाद भी बापू की यादों का ठिकाना

समय बदला, इटारसी का स्वरूप बदला और रेलवे स्टेशन के आसपास आधुनिक इमारतें खड़ी हो गईं, लेकिन गोठी धर्मशाला आज भी इतिहास के उस दौर की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है. गांधी जयंती पर जब देश बापू के विचारों स्वच्छता, समानता और सामाजिक सद्भाव को याद करेगा, तब इटारसी में मौजूद यह धर्मशाला उन यादों को और खास बना देगी.

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स्टेशन के सामने से गुजरने वाला शायद इस पुराने भवन को सामान्य धर्मशाला समझकर आगे बढ़ जाए, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक ऐसी रात की कहानी दर्ज है, जब देश की आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा ''महात्मा गांधी'' इटारसी में ठहरे थे.