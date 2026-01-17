ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, स्मृति मार्च में नारेबाजी को लेकर विवाद

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मुकुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी.

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं में झड़प
लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 6:18 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब रोहित वेमुला की स्मृति में निकाले जा रहे मार्च के दौरान दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन (BAPSA) की ओर से निकाले गए मार्च के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े छात्रों के साथ नारेबाजी को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते-ही-देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

घटना के बाद ABVP से जुड़े छात्रों ने हसनगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है. छात्र राधेश्याम पांडेय ने BAPSA कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है. तहरीर के मुताबिक, आरोप है कि वह विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन की ओर जा रहे थे, तभी बिना अनुमति मार्च निकाल रहे BAPSA के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए.

लखनऊ विश्वविद्यालय में झड़प (Video credit: ETV Bharat)

BAPSA से जुड़े छात्र शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र हुए और रोहित वेमुला की याद में नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला. मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए परिसर में पहले से पुलिस बल तैनात था.

पुलिस ने छात्रों को समझा-बुझाकर मार्च समाप्त कराया और उन्हें वहां से लौटने के लिए कहा. हालांकि, कुछ ही देर बाद दूसरे छात्र गुट से आमना-सामना होने पर नारेबाजी को लेकर बहस शुरू हो गई. दोनों ओर से तेज नारे लगने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने दोनों ही पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, ताकि शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रहे. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मुकुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

