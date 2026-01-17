ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, स्मृति मार्च में नारेबाजी को लेकर विवाद

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं में झड़प ( Photo credit: ETV Bharat )