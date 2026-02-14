ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार पर आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन का आरोप, बाप पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी

जयपुर: राजस्थान में आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन के मामले में भजनलाल सरकार घिरती हुई दिख रही है. भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के नेता और सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर आदिवासी और दलित समुदाय की जमीनों को 'कानूनी रास्ते' से हस्तांतरित कराने का आरोप लगाया. रोत ने कहा कि सरकार ने हाल ही में बनाए गए नए प्रावधानों और नियमों में बदलाव के जरिए ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिससे एसटी-एससी वर्ग की जमीनों के कन्वर्जन का रास्ता आसान हो गया है.

सांसद राजकुमार रोत ने शनिवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42-बी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रावधान में स्पष्ट है कि एसटी-एससी वर्ग की जमीन किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को सीधे हस्तांतरित नहीं की जा सकती. उन्होंने राजस्थान राजस्व भू-परिवर्तन नियम 2007 का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में कन्वर्जन प्रक्रिया अधिक सख्त और नियंत्रित थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया बदलावों के बाद कन्वर्जन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, जिससे आदिवासी और दलित जमीनों के हस्तांतरण का 'बैकडोर' खुल गया है. रोत ने कहा कि यदि सरकार ने मामले पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ सीएमओ और पीएमओ के बाहर धरना देगी. इस दौरान सांसद के साथ पार्टी के चार विधायक भी मौजूद रहे.

सोलर प्लांट के नाम पर जमीन हस्तांतरण का आरोप: सांसद रोत ने आरोप लगाया कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर एसटी-एससी समुदाय की 300 बीघा जमीन सामान्य वर्ग के नाम कर दी गई. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में लगभग 3000 बीघा जमीन का कन्वर्जन सोलर प्लांट के नाम पर कराया गया. रोत के अनुसार जिन जमीनों का कन्वर्जन सोलर प्लांट के लिए हुआ, वहां वास्तविकता में खनन, उद्योग और खेती-बाड़ी जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब 'कानूनी प्रक्रिया' के माध्यम से हुआ और सरकार ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मदद की. सांसद ने बताया कि इस मामले में उन्होंने संबंधित विधायक के माध्यम से सवाल भी उठाया है, लेकिन अब तक उन्हें स्वीकृति या संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण विकास के नाम पर जारी रहा तो बीएपी इसका पुरजोर विरोध करेगी और आंदोलन का रास्ता अपनाएगी.