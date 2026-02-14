ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार पर आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन का आरोप, बाप पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी

भारत आदिवासी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार कानून में सरलकरण करके आदिवासियों की जमीनों का कन्वर्जन आसान कर रही है.

BAP Party On BJP Government
प्रेस वार्ता में सांसद राजकुमार रोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 4:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन के मामले में भजनलाल सरकार घिरती हुई दिख रही है. भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के नेता और सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर आदिवासी और दलित समुदाय की जमीनों को 'कानूनी रास्ते' से हस्तांतरित कराने का आरोप लगाया. रोत ने कहा कि सरकार ने हाल ही में बनाए गए नए प्रावधानों और नियमों में बदलाव के जरिए ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिससे एसटी-एससी वर्ग की जमीनों के कन्वर्जन का रास्ता आसान हो गया है.

सांसद राजकुमार रोत ने शनिवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42-बी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रावधान में स्पष्ट है कि एसटी-एससी वर्ग की जमीन किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को सीधे हस्तांतरित नहीं की जा सकती. उन्होंने राजस्थान राजस्व भू-परिवर्तन नियम 2007 का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में कन्वर्जन प्रक्रिया अधिक सख्त और नियंत्रित थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया बदलावों के बाद कन्वर्जन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, जिससे आदिवासी और दलित जमीनों के हस्तांतरण का 'बैकडोर' खुल गया है. रोत ने कहा कि यदि सरकार ने मामले पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ सीएमओ और पीएमओ के बाहर धरना देगी. इस दौरान सांसद के साथ पार्टी के चार विधायक भी मौजूद रहे.

पढ़ें: उदयपुर सांसद का बाप पार्टी पर जोरदार हमला, बोले–'BAP लूटेरी गैंग, युवाओं को बना रहे पत्थरबाज'

सोलर प्लांट के नाम पर जमीन हस्तांतरण का आरोप: सांसद रोत ने आरोप लगाया कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर एसटी-एससी समुदाय की 300 बीघा जमीन सामान्य वर्ग के नाम कर दी गई. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में लगभग 3000 बीघा जमीन का कन्वर्जन सोलर प्लांट के नाम पर कराया गया. रोत के अनुसार जिन जमीनों का कन्वर्जन सोलर प्लांट के लिए हुआ, वहां वास्तविकता में खनन, उद्योग और खेती-बाड़ी जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब 'कानूनी प्रक्रिया' के माध्यम से हुआ और सरकार ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मदद की. सांसद ने बताया कि इस मामले में उन्होंने संबंधित विधायक के माध्यम से सवाल भी उठाया है, लेकिन अब तक उन्हें स्वीकृति या संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण विकास के नाम पर जारी रहा तो बीएपी इसका पुरजोर विरोध करेगी और आंदोलन का रास्ता अपनाएगी.

यह भी पढ़ें: राठौड़ का BAP पर तीखा हमला, बोले- नक्सली सोच से युवाओं को गुमराह करने की कोशिश हो रही है

मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप: रोत ने उदयपुर का एक मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि बाली-पाली क्षेत्र के एक मीणा परिवार की जमीन पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा किया है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को कथित रूप से डराया-धमकाया जा रहा है और 40 लाख रुपए के मामले को लेकर भी दबाव बनाया गया है. रोत ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार उदयपुर दौरे पर आते हैं और क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, लेकिन यदि उनके रिश्तेदारों पर ही जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं तो यह गंभीर विषय है.

सीएम और मंत्री पर भी उठाए सवाल: रोत ने राज्य सरकार में मंत्री बने बाबूलाल खराड़ी का नाम लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज को उम्मीद थी कि उनके मंत्री बनने से क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन जमीन से जुड़े विवादों ने निराश किया है. उन्होंने 52 बीघा जमीन से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इन मामलों में उनकी क्या भूमिका है. राजकुमार ने कहा कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर का दौरा कर रहे थे तो एक उम्मीद थी कि शायद इन दौरों से आदिवासियों का विकास होगा, लेकिन यह तो बाद में समझ में आया कि यह सब जमीनों का खेल के लिए हो रहा है.

TAGGED:

BHARAT ADIWASI PARTY
BHAJAN LAL GOVERNMENT
CONVERSION OF TRIBAL LANDS
सांसद राजकुमार रोत
BAP PARTY ON BJP GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.