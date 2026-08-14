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बीएपी सांसद रोत बोले, 'मदन राठौड़ की टिप्पणी से आदिवासी समाज की भावनाओं को लगी ठेस, माफी मांगें'

सांसद राजकुमार रोत ( ETV Bharat Dungarpur )