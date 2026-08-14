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बीएपी सांसद रोत बोले, 'मदन राठौड़ की टिप्पणी से आदिवासी समाज की भावनाओं को लगी ठेस, माफी मांगें'

सांसद राजकुमार रोत ने जिला प्रमुख से पांच साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है.

MP Rajkumar Roat
सांसद राजकुमार रोत (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: आगामी पंचायती राज एवं निकाय चुनावों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने पिछले पंचायती राज चुनाव में दोनों दलों के बीच हुए गठबंधन को जनता के साथ धोखा बताते हुए वर्तमान जिला प्रमुख से पांच साल के विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर आपत्ति जताई है.

आदिवासी समाज के अपमान पर भी घेरा: डूंगरपुर प्रवास के दौरान सांसद रोत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए बयान पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस को उत्सव के रूप में मनाता है, ऐसे में इसे लेकर की गई टिप्पणी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग की.

सांसद रोत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को लिया आड़े हाथों... (ETV Bharat Dungarpur)

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वहीं उन्होंने कहा कि पिछले जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी. जो 40-50 साल से इन दलों के प्रति निष्ठावान रहे, जिन कार्यकर्ताओं ने सालों तक दोनों पार्टियों के लिए एक-दूसरे से संघर्ष किया. उनके सामने चुनाव के समय दोनों दलों का साथ आ जाना बड़ा सवाल बन गया.

सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा–कांग्रेस पर साधा निशाना... (ETV Bharat Dungarpur)

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सांसद ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले जिला प्रमुख और कांग्रेस-भाजपा के पदाधिकारियों को जनता के सामने बताना चाहिए कि पिछले पांच साल में उन्होंने मिलकर क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य किए. उन्होंने जिला प्रमुख से पांच साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की. रोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा ने लंबे समय तक क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है. आने वाले पंचायतीराज चुनाव में उन्होंने डूंगरपुर जिले में बीएपी की जीत का दावा भी किया.

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