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बीएपी सांसद रोत का हमला: सीएम की ग्राम विकास चौपाल को बताया हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली

सांसद बोले-आमजन को अहसास हो गया कि यह कोई विकास चौपाल नहीं, बल्कि हाई-प्रोफाइल ड्रामा था.

MP Rot speaking to the media in Dungarpur
डूंगरपुर में मीडिया से बात करते सांसद रोत (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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डूंगरपुर: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के दौरों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री की ग्राम विकास चौपाल को जनता से छलावा बताया. सांसद रोत बोले, मुख्यमंत्री का यह दौरा और रात्रि चौपाल, जिसका नाम 'ग्राम विकास चौपाल' रखा था, वह अपने मूल उद्देश्यों से पूरी तरह भटक गई. ये हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली में तब्दील हो गया.

​जनता को गुमराह करने की कोशिश​: सांसद राजकुमार रोत ने तंज कसा, मुख्यमंत्री का यह दौरा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र और डूंगरपुर जिले के चोरासी विधानसभा क्षेत्र के धंबोला गांव में रहा. इसे नाम तो ग्राम विकास चौपाल दिया, लेकिन धरातल पर यह ग्राम विकास चौपाल न होकर हाई ड्रामा 'भजन मंडली चौपाल' के रूप में तब्दील हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही इस तरह तैयार की गई थी, जिसे केवल राजनीतिक सोच कह सकते हैं. इस ड्रामे के जरिए सरकार यह दिखाना चाहती थी कि वे राजस्थान और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हितैषी हैं और गरीबों के शुभचिंतक हैं. आम जनमानस को अहसास हो गया कि यह कोई विकास चौपाल नहीं, बल्कि हाई-प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली प्रोग्राम था.

बीएपी सांसद राजकुमार रोत बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

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'जनसुनवाई' शब्द का उड़ाया मजाक: सांसद रोत ने कहा, कार्यक्रम में 'जनसुनवाई' शब्द के अर्थ को बदल दिया. जिस तरह से असल में जनसुनवाई होती है, उस पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया गया. कार्यक्रम स्थल पर आमजन को पहुंचने ही नहीं दिया. जब 'जन' (जनता) को ही वहां पहुंचने की अनुमति नहीं थी, तो वह कैसी जनसुनवाई और कैसी चौपाल? उन्होंने आरोप लगाया कि चौपाल में भाजपा नेताओं को भी एंट्री नहीं मिली. उनके कई नेताओं के पास ही नहीं बनाए गए. इससे भाजपा नेता ही नाराज हैं. यहां तक कि अब भाजपा के लोग ही इसे भजन मंडली प्रोग्राम कहने लगे हैं. जनसुनवाई उसे कहते हैं, जिसमें आम जन की हिस्सेदारी हो. आमजन समस्या बताए और उसका समाधान हो, लेकिन सीएम ने ड्रामा किया.

7 हजार करोड़ की जगह 700 करोड़ का प्रोजेक्ट ही दे दो: सांसद राजकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री वागड़ के माही बांध एवं सोम कमला अम्बा बांध से पानी को लिफ्ट कर जालोर ओर अन्य जिलों में ले जाने 7 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहां लोगों को फायदा मिले तो वे सिर्फ 700 करोड़ का प्रोजेक्ट ही मंजूर कर दे. इससे यहां के लोगों को सुविधा मिलेगी.

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