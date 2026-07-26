ETV Bharat / state

बीएपी सांसद रोत का सरकार और शिक्षा मंत्री दिलावर पर हमला, UCC और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

यूएन में देश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के बाद डूंगरपुर लौटे सांसद रोत ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया.

MP Rot speaking to the media in Dungarpur
डूंगरपुर में मीडिया से बात करते सांसद रोत (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर जमकर निशाना साधा. रोत ने यहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा व्यवस्था, समान नागरिक संहिता (UCC) और संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की. आसपुर विधायक उमेश मीणा एवं जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत आदि मौजूद थे.

डूंगरपुर-बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था,'अगर केंद्र के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे, तो मैं भी दे दूंगा. मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं? राजस्थान के युवाओं और शिक्षकों को केंद्र से ज्यादा आपके इस्तीफे की जरूरत है, क्योंकि आपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है.

u (u)

पढ़ें: बीएपी सांसद रोत का हमला: सीएम की ग्राम विकास चौपाल को बताया हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली

यूएन में आदिवासियों की स्थिति और राष्ट्रीय पार्टियों की नीति: संयुक्त राष्ट्र में देश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के बाद डूंगरपुर लौटे सांसद रोत ने कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझती हैं. मानगढ़ धाम पर आकर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि आदिवासी यहां के मूल निवासी हैं, लेकिन विश्व पटल (UN) पर भारत सरकार 1982 से लगातार बयान दे रही है कि भारत में कोई विशेष आदिवासी समुदाय नहीं रहता. यह आदिवासियों से सबसे बड़ा कुठाराघात है. भारत आदिवासी पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन पूरे देश के आदिवासी इलाकों में जन-जागरण अभियान चलाएंगे. राष्ट्रीय पार्टियों के इस दोहरे रवैये का पर्दाफाश करेंगे.

यूसीसी (UCC) के नाम पर धार्मिक राजनीति का आरोप: यूसीसी (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर रोत ने उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर कड़ा विरोध जताया. रोत ने कहा कि पता चला है कि उदयपुर सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि यूसीसी से केवल उन्हीं आदिवासियों को बाहर रखा जाए जो खुद को 'हिंदू' लिखते हैं, जबकि पारंपरिक या अन्य धर्म मानने वाले आदिवासियों को यूसीसी में शामिल कर उनके अधिकार समाप्त कर दिए जाएं. रोत ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में यूसीसी के नाम पर धर्म का कार्ड खेल रही है. आदिवासियों को आपस में लड़ाने की साजिश रच रही है. यूसीसी और धर्म दोनों अलग विषय हैं. इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: भजनलाल सरकार पर आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन का आरोप, बाप पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

ATTACK ON MINISTER MADAN DILAWAR
QUESTIONS ON EDUCATION SYSTEM
TARGETING CONGRESS AND BJP
यूसीसी के नाम पर धार्मिक राजनीति
BAP MP RAJKUMAR ROAT IN DUNGARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.